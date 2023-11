Bozen biegt auch Tabellenprimus Salzburg â€“ 3:0 Erfolg und Shutout von Vallini

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Vizemeister gegen Meister lautete die heutige Begegnung in der Sparkasse Arena, wobei der HCB Südtirol Alperia mit einer starken...

Bozen. (PM HCB) Vizemeister gegen Meister lautete die heutige Begegnung in der Sparkasse Arena, wobei der HCB Südtirol Alperia mit einer starken Leistung gegen einen personell dezimierten EC Red Bull Salzburg eine reife Vorstellung vor über 3000 Zuschauern ablieferte.

Mit je einem Treffer pro Drittel schickten die Foxes den Gegner mit 3:0 auf die Heimreise, für die Treffer verantwortlich zeichneten Doppeltorschütze Mantenuto und Halmo.

Das Match. Coach Glen Hanlon musste auch im heutigen Spiel auf den an Grippe erkrankten Svedberg verzichten, daher hütete abermals Vallini das Bozner Tor mit Felicetti als Backup. Bei Salzburg fehlten aus gesundheitlichen Gründen einige Stammspieler, die von den zweiten Linien ersetzt wurden.

Nach fünf Minuten des Abtastens war es zuerst der Salzburger Lewington, der Vallini erstmals mit einem Distanzschuss prüfte, dann gab es das erste Powerplay zugunsten der Hausherren, es reichte aber nur zu einem Blueliner von Valentine. Auch die Salzburger machten es anschließend nicht besser, Vallini musste nur einmal gegen Hochkofler retten. Teves versuchte es mit einem Distanzschuss, mit welchen Wolf seine Probleme hatte, nach einem Doppelpass zwischen Teves und McClure kam letzterer zum Abschluss, der Salzburger Goalie war schneller an der Scheibe. In Minute zwölf langten die Weißroten zu: Parlett gab einen harmlosen Schlenzer vor das Tor der Gäste, Wolf konnte die Scheibe nicht blocken, Mantenuto schaltete am schnellsten und brachte Bozen in Führung. Die Foxes versuchten nachzulegen, Thomas scheiterte mit seinem schnellen Antritt zweimal an Wolf, während Vallini in der letzten Minute zweimal mit spektakulären Paraden seinen Kasten sauber hielt.

Drückende Überlegenheit der Weißroten im mittleren Abschnitt, der Bozner Torhüter musste eigentlich nur einmal gegen Harnisch eigreifen. Teilweise belagerten die Talferstädter das gegnerische Drittel, es dauerte aber bis zu Minute neun für den zweiten Treffer: Vandane zog von der Distanz ab, Wolf wehrte ab und Halmo lupfte den Rebound in die hohe Ecke. Weitere Möglichkeiten vergaben Gazley, der den Abschluss zu lange verzögerte, Miceli traf aus dem hohen Slot die Torstange, Vandane ließ einen Onetimer aus vollem Lauf vom Stapel, während Halmo und Gazley im Duett eine 100%-ige vernebelten.

Bozen zu Beginn des Schlussabschnittes in Überzahl, gute Puckzirkulation der Foxes ,aber zu wenig Schüsse. Nach fünf Minuten waren Halmo und Gazley abermals zu verspielt und ließen eine 2:1 Situation aus, nach einem weiteren Powerplay ohne Torerfolg wurde das „prämierte Duo“ Frigo-Mantenuto seinem Ruf abermals gerecht: Mantenuto führte die Scheibe, Frigo begleitete ihn in der Mitte, diesmal machte es der Italo-Kandier aber selbst und erzielte seinen zweiten Treffer des Abends. Kurz nach Hälfte des Drittels hatte Salzburg doppelte Überzahl: die Special Teams der Weißroten kämpften wie die Löwen, blockten die Schüsse der Gegner und Vallini, der verdient zum MVP gewählt wurde, wollte unbedingt seinen Kasten reinhalten, was auch gelang.

Für Frank & Co. steht vor der internationalen Pause noch eine Begegnung auf dem Programm, am Sonntag geht die Reise nach Graz ins Merkur Eisstadion. Das Match gegen die Graz99ers beginnt um 16:00 Uhr und wird live auf VB33 übertragen.

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 3:0 (1:0 – 1:0 – 1:0)

Die Tore: 11:50 Daniel Mantenuto (1:0) – 28:27 Mike Halmo (2:0) – 47:31 Daniel Mantenuto (3:0)

Schiedsrichter: Nikolic K./Trilar – Snoj/Zgonc

PIM: 10:10

Torschüsse: 31:27

Zuschauer: 3202

