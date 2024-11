Bozen bezwingt Bruneck im Derby mit 4:2

Bozen. (PM HCB) Fünfter Sieg in Folge in der Intercable Arena in Bruneck für den HCB Südtirol Alperia, der vor 3.104 Zuschauern (ausverkauft) die...

Bozen. (PM HCB) Fünfter Sieg in Folge in der Intercable Arena in Bruneck für den HCB Südtirol Alperia, der vor 3.104 Zuschauern (ausverkauft) die Gastgeber des HC Pustertal mit 4:2 besiegt.

Ein spannendes Derby, in dem Tore und eine gute Portion Nervosität nicht fehlten. Am Ende setzten sich die Weiß-Roten, die im Mitteldrittel das Tempo erhöhten und die Chancen optimal nutzten, durch. Doch es bleibt keine Zeit zum Ausruhen: Morgen um 19:45 Uhr kommt es in der Sparkasse Arena zum Spitzenduell gegen Hydro Fehervar AV19, den ersten Verfolger des Tabellenführers Bozen.

Spielbericht: Trainer Glen Hanlon stellt dieselbe Aufstellung wie in den letzten Spielen auf, Miglioranzi und Gazley fehlen. Brunner kehrt zurück.

Guter Start für die Foxes, die gleich die erste Chance durch Frank kreieren, die jedoch von Bernard gestoppt wird. Auf der anderen Seite antwortet Harvey und blockiert Coulter. In der 5. Minute gehen die Foxes in Führung: eine schöne Einzelaktion von Christoffer, der Puck bleibt nah an der Torlinie und Bradley ist am schnellsten und bringt ihn ins Netz. Pustertal reagiert: zunächst prüft Petan erneut den weiß-roten Torhüter, dann verwertet Mantinger einen Rebound nach einem Distanzschuss von Coulter. Der Südtiroler Stürmer kommt kurz darauf fast zum Doppelpack, aber diesmal hat Harvey die Oberhand. Die Schwarz-Gelben drängen, Bozen kann das erste Überzahlspiel nicht nutzen und verpasst das Tor nur knapp mit Bourque. Auf der anderen Seite wird Andersen gefährlich, und in den letzten Minuten des ersten Drittels hypnotisiert Bernard Bradley auf dem Weg zum Pusterer Tor.

Im Gegensatz zum ersten Drittel dominiert im zweiten Drittel Bozen. Salinitri ist der Erste, der die Chance zur erneuten Führung hat, aber Bernard kann parieren. Kurz darauf schießt McClure mit der Rückhand über das Tor, doch es ist der Vorbote des Treffers: in Minute 25 chießt Marchetti aus der Distanz, und Bernard wird geschlagen. Der Südtiroler Torwart verhindert wenig später weiteres Unheil bei einer Chance von Christoffer. Pustertal kommt nach einem weiß-roten Turnover in die Nähe von Harvey, doch dieser lässt sich nicht überraschen. Die Foxes drängen weiter und kommen zweimal, durch Halmo, nah an das dritte Tor. Nerven liegen im Finale blank: DiGiacinto und der „Riese“ Svedberg liefern sich einen Kampf, den der weiß-rote Angreifer trotz 23 cm und 20 kg Unterschied gewinnt.

Bozen beginnt das dritte Drittel in doppelter Überzahl und erzielt in der 42. Minute das 3:1 durch einen Schuss von Helewka in den Winkel. Der kanadische Stürmer kommt kurz darauf fast zum vierten Treffer, aber diesmal stoppt ihn der Pfosten. Pustertal fällt es schwer, eine Reaktion zu zeigen, und Petan versucht, das Team anzutreiben: sein Schuss geht jedoch über das Tor. Die Foxes verteidigen in Unterzahl und haben Pech, als Frigo, von Mantenuto vor Bernard freigespielt, erneut den Pfosten trifft. In den letzten Minuten werden die Weiß-Roten durch Strafen beeinträchtigt, und die Schwarz-Gelben verkürzen mit einem Weitschuss von Andersen in Überzahl auf 2:3. Die Gastgeber glauben jetzt daran und belagern das weiß-rote Verteidigungsdrittel, Harvey glänzt bei einer chaotischen Situation. Eine weitere Überzahl ermöglicht es Pustertal, im 6-gegen-4 anzugreifen, doch Luca Frigo besiegelt das Spiel mit einem Empty-Net-Tor zum 4:2-Endstand.

HC Pustertal – HCB Südtirol Alperia 2 – 4 [1-1; 0-1; 1-2]

Tore: 04:13 Matt Bradley (0-1); 10:25 Matthias Mantinger (1-1); 24:13 Michele Marchetti (1-2); 41:01 Adam Helewka PP2 (1-3); 53:17 Ol Einar Andersen PP1 (2-3); 59:33 Luca Frigo SH1 EN (2-4)

Torschüsse: 37-39

Strafminuten: 13-15

Schiedsrichter: Ofner, Piragic / Puff, Sparer

Zuschauer: 3.104

