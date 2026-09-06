Bozen bezwingt auch Rosenheim und gewinnt das Hansjörg Brunner Memorial

Bozen. (PM HCB) Die sechste Ausgabe des Hansjörg Brunner Memorial geht an den HCB Südtirol Alperia.

Nach dem gestrigen Sieg gegen Meran holen die Weiß-Roten auch gegen die Starbulls Rosenheim drei Punkte und bleiben dabei erneut ohne Gegentreffer. Die Deutschen werden mit 4:0 bezwungen. Bozen beendet das Turnier damit punktgleich mit Chur auf dem ersten Platz, liegt aufgrund der besseren Tordifferenz (+9) aber vorne.

Der Spielverlauf. Coach Karhula muss neben McClure, der aufgrund muskulärer Beschwerden pausiert, auch auf Misley verzichten, der sich gestern gegen Meran einen Schlag zugezogen hat. Beide sollten am Mittwoch beim Alperia Cup wieder zur Verfügung stehen. Im Tor steht Domingue.

Bozen startet sofort schwungvoll, Schneider kann eine gute Gelegenheit jedoch nicht verwerten. Kurz darauf prüfen die Starbulls die Reflexe von Domingue, doch der HCB-Goalie ist beim Abschluss von Bellerive zur Stelle. In der 7. Minute gehen die Foxes in einer 4-gegen-4-Situation in Führung: Ratcliffe sorgt mit einer starken Aktion für die Vorarbeit und legt Buono den Puck perfekt auf, der nur noch einschieben muss. Wenig später verhindert Domingue mit einer starken Parade gegen Bellerive den Ausgleich, während Bozen vor dem gegnerischen Tor effizienter agiert und in der 11. Minute auf 2:0 erhöht: Remolato bedient Bradley mustergültig, der den Puck mit der Rückhand im Tor unterbringt. In der Schlussphase des Drittels gibt es noch einmal Chancen auf beiden Seiten: Mastrodonato schießt am beinahe leeren Tor vorbei, während die Weiß-Roten dem dritten Treffer zunächst durch Bradley nahekommen, dessen Abschluss aus dem Slot das Tor verfehlt, und anschließend durch Mantenuto, der bei einem Breakaway an Fießinger scheitert.

Auch im Mittelabschnitt zeigt Bozen eine gute Leistung. Die Foxes erspielen sich zahlreiche Möglichkeiten, zunächst über die Kombination Bradley-Remolato, anschließend durch Elson, der von Domingue auf die Reise geschickt wird, im direkten Duell mit dem deutschen Goalie aber nicht zum Erfolg kommt. Fießinger rückt danach mit zwei ganz starken Paraden in den Mittelpunkt, zunächst gegen Frigo und anschließend gegen Schneider. Das verdiente 3:0 fällt schließlich unmittelbar nach einem ungenutzten Powerplay: Schneider nutzt von hinter dem Tor den Rücken des Goalies und bringt den Puck so über die Linie.

Zu Beginn des dritten Drittels ersetzt Costantini Domingue im Tor, am Spielverlauf ändert sich jedoch nichts. In der 43. Minute bedient Frigo Leslie, der den Puck direkt nimmt und mit einem wuchtigen Schuss im Netz versenkt. Rosenheim versucht zu reagieren, doch Hannas Abschluss landet an der Querlatte. Vor der Schlusssirene kann sich Costantini noch mit einer starken Parade gegen Mastrodonato auszeichnen, am Ergebnis ändert sich jedoch nichts mehr.

Am Mittwoch, den 9. September, steht um 19:45 Uhr in der Intercable Arena in Bruneck das letzte Testspiel der Preseason auf dem Programm: Im Derby gegen den HC Falkensteiner Pustertal wird der Alperia Cup ausgespielt.

Starbulls Rosenheim – HCB Südtirol Alperia 0 – 4 [0-2; 0-1; 0-1]

Tore: 06:47 Carmine Buono (0-1); 10:09 Matt Bradley (0-2); 36:30 Cole Schneider (0-3); 42:25 Zac Leslie (0-4)

Torschüsse: 21-22

Strafminuten: 8-8

Schiedsrichter: Giacomozzi, Rigoni / Brondi, Fecchio

Zuschauer: 764

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