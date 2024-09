Bozen besiegt Wien mit 2:0 – vierter Sieg in Folge

Bozen. (PM HCB) Die STEFFL Arena in Wien bleibt für den HCB Südtirol Alperia erobertes Terrain. Die Foxes feiern ihren achten Sieg in Folge...

Bozen. (PM HCB) Die STEFFL Arena in Wien bleibt für den HCB Südtirol Alperia erobertes Terrain.

Die Foxes feiern ihren achten Sieg in Folge in der österreichischen Hauptstadt (letzte Niederlage am 19. Dezember 2021) und ihren vierten in Folge in dieser Saison, indem sie die spusu Vienna Capitals mit 2:0 besiegen. Die entscheidenden Tore erzielten Bradley und Mantenuto, zusammen mit einem überragenden Sam Harvey im Tor: Für ihn ist es bereits der zweite Shutout der Saison, mit 35 Paraden.

Coach Glen Hanlon schickt die gleiche Aufstellung wie in den letzten Spielen aufs Eis, mit Miglioranzi und Halmo die weiterhin fehlen. Im Tor kehrt Harvey zurück.

Die Capitals starten furios und schaffen in den ersten Wechseln des Spiels gleich zwei große Chancen, zuerst mit Franklin und dann mit Gregoire, die jedoch am weiß-roten Schlussmann scheitern. Die Foxes erhöhen mit fortschreitender Zeit das Tempo und werden gefährlich, zuerst mit einem Wraparound von McClure, dann mit einem Schuss von Finoro aus dem Slot. Wien fordert Harvey mit Raskob und Kromp heraus, aber das erste Drittel endet torlos.

Mehr Emotionen und Nervosität im Mitteldrittel. Helewka sorgt gleich zu Beginn für Spannung in der STEFFL Arena, dann vergeben die Weiß-Roten das erste Powerplay des Spiels, erarbeiten aber kurz darauf zwei weitere Chancen durch Salinitri und DiGiacinto. In den letzten Minuten des Drittels fliegen zwischen Frigo und Willms die Fetzen, beide müssen auf die Strafbank, kurz darauf geraten auch Antal, Hartl, Mantenuto und DiGiacinto aneinander. Im Strudel der Strafzeiten gerät Bozen in Unterzahl, schafft es aber dennoch, das Ergebnis bei 34:17 zu eröffnen, als Bradley alleine vor Parks auftaucht und den Puck ins Kreuzeck jagt. Bozen beendet das zweite Drittel mit zwei Spielern weniger auf dem Eis, schafft es aber, die Wiener Offensiven abzuwehren.

Die Foxes nutzen ein Powerplay zu Beginn des dritten Drittels nicht, als Salinitri die Chance auf das zweite Tor hat, aber von Parks gestoppt wird. Nachdem sie eine weitere Überzahlsituation der Wiener „gekillt“ haben, verdoppeln die Weiß-Roten bei 47:12: Mantenuto schießt aus zentraler Position millimetergenau und lässt den Wiener Schlussmann sprachlos zurück. Die Capitals versuchen zu reagieren und nutzen dabei zwei Bozner Defensivfehler, aber Harvey bleibt standhaft. Christoffer verpasst knapp das 3:0, dann wird Wien erneut gefährlich mit Predan, der aus dem Slot den Pfosten trifft. Die Uhr läuft zugunsten von Bozen, die Capitals setzen auf einen sechsten Feldspieler, aber das Ergebnis bleibt unverändert.

Frank und Co. kehren am Freitag, den 4. Oktober um 20:30 Uhr zu Hause zurück aufs Eis, im „Grande Classico“ gegen Asiago.

spusu Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia 0 – 2 [0-0; 0-1; 0-1]

Tore: 34:17 Matt Bradley SH1 (0-1); 47:12 Daniel Mantenuto (0-2)

Torschüsse: 35-26

Strafminuten: 17-23

Schiedsrichter: Fichtner, Nagy / Bedynek, Muzsik

Zuschauer: 4.480