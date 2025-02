Bozen besiegt Wien â€“ Capitals mit 4:1 geschlagen

Bozen. (PM HCB) Ein überzeugender HCB Südtirol Alperia setzt sich vor über 3.700 Zuschauern in der Sparkasse Arena mit 4:1 gegen die spusu Vienna Capitals durch und sichert sich drei wichtige Punkte im Rennen um die Playoffs.

Dank der Tore von Marchetti, Helewka, Salinitri und Christoffer klettern die Foxes mit nun 83 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz, überholen Fehervar und rücken bis auf drei Zähler an Tabellenführer KAC heran. Am Sonntag (15:00 Uhr, Live-Streaming auf live.ice.hockey) folgt ein „6-Punkte-Spiel“ auswärts gegen Salzburg, die mit drei Punkten Rückstand und zwei Spielen weniger in Lauerstellung sind.

Coach Glen Hanlon musste auf die verletzten Gazley und Frank verzichten und setzte daher auf die gleiche Aufstellung wie in Laibach.

Das Spiel beginnt und nach nur 70 Sekunden führt Bozen bereits. Eine schöne Kombination über Salinitri zu Bradley und weiter auf Marchetti, der nur noch ins leere Tor einschieben muss. Anschließend überstehen die Weiß-Roten fast vier Minuten Unterzahlspiel, darunter auch eine brenzlige 3-gegen-5-Situation, bei der Franklin eine Riesenchance vergibt. Doch die Foxes dominieren das erste Drittel und erspielen sich zahlreiche Möglichkeiten: erst Bradley aus dem Slot, dann McClure mit einem Wraparound und schließlich Helewka, freigespielt von Christoffer – doch Wiens Goalie Jones hält sein Team im Spiel. In der 18. Minute gelingt Wien der Ausgleich: Ein Schuss von der blauen Linie von Dougherty wird abgefälscht, und der 19-jährige Koschek reagiert am schnellsten und erzielt sein erstes Tor in der ICEHL. Kurz vor der ersten Pause vergibt Bozen ein Powerplay – so geht es mit einem 1:1 in die Kabinen.

Im zweiten Drittel drücken die Capitals zunächst, und Bozen gerät kurz ins Schwimmen. Doch mit zunehmender Spielzeit übernehmen die Gastgeber wieder das Kommando und gehen in der 27. Minute erneut in Führung: Helewka setzt sich stark durch und zirkelt die Scheibe in den rechten oberen Winkel. Bozen bleibt am Drücker und verpasst mehrfach das 3:1: Christoffer, Frigo und Finoro scheitern jeweils in aussichtsreicher Position. Doch in der 38. Minute schlägt das Powerplay der Foxes zu: Salinitri hat genügend Zeit, sich die Ecke auszusuchen, und hämmert den Puck unter die Latte. Kurz darauf liefern sich Halmo und Franklin einen Faustkampf, den Halmo für sich entscheidet. Noch vor der zweiten Pause hätte Bozen erhöhen können, doch Jones pariert sensationell gegen Christoffer und DiGiacinto.

Im Schlussdrittel kontrollieren die Foxes das Geschehen, während Wien dem Puck hinterherläuft. Es bieten sich weitere Chancen auf den vierten Treffer, doch Helewka, Finoro und Spornberger scheitern allesamt an Jones. Die Capitals setzen in den letzten Minuten alles auf eine Karte und bringen einen sechsten Feldspieler – doch Cramarossa vergibt die beste Chance. Christoffer trifft ins leere Tor und besiegelt den 4:1-Sieg für Bozen.

HCB Südtirol Alperia – spusu Vienna Capitals 4 – 1 [1-1; 2-0; 1-0]

Tore: 01:10 Michele Marchetti (1-0); 17:36 Felix Koschek (1-1); 26:26 Adam Helewka (2-1); 37:51 Anthony Salinitri PP1 (3-1); 59:40 Braden Christoffer EN (4-1)

Torschüsse: 32-23

Strafminuten: 9-13

Schiedsrichter: Nikolic M., Sternat / Pardatscher, Rigoni

Zuschauer: 3.720

