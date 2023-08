Bozen behÃ¤lt weiÃŸe Weste â€“ 6:3 Erfolg gegen Unterland in der WÃ¼rthArena

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Vierter Sieg in Folge für den HC Südtirol Alperia in dieser Preseason mit einem 6:3 Erfolg gegen die Unterland...

Bozen. (PM HCB) Vierter Sieg in Folge für den HC Südtirol Alperia in dieser Preseason mit einem 6:3 Erfolg gegen die Unterland Cavaliers in der WürthArena von Neumarkt.

Es war ein sehr nervöses Spiel mit vielen Sticheleien, Provokationen und Rudelbildungen, das mit sechs Matchstrafen, fünf für Bozen und eine für Unterland, endete.

Das Match. Coach Niklas Sundblad verzichtete auf Vandane, Teves, Ford, Miceli und Gazley. Starting Goalie war wieder Vallini mit Svedberg als Backup, dazu gesellten sich Luisetti (Gherdeina) und Gellon (Meran).

Gleich beim ersten Bully Einwurf tauschten sich Alberga und Wieser die ersten Freundlichkeiten aus, dann gab es gleich das erste, erfolglose, Powerplay für die Hausherren, im Anschluss konnten auch die Foxes eine 4-minütige Überzahl nicht nutzen, die beste Möglichkeit vergab dabei Alberga. Nach neun Minuten klingelte es im Bozner Kasten, wieder in Überzahl: Markkula brachte sein Team nach einer guter Puck Zirkulation mit einem präzisen Schuss in Führung. Bozen hatte ein weiteres Powerplay zur Verfügung, wobei Lessio und vor allem Brunner mit einem Schuss aus kurzer Distanz an Giovanelli scheiterten. Nach vierzehn Minuten erzielte McClure nach einer Puckstafette mit Gellon und Halmo den Ausgleich für die Weißroten. Gleich bei der nächsten Aktion scheiterte Thomas mit einem Sololauf am Torhüter der Hausherren, besser machte es Brunner, der ein Geschenk der Defensive der Cavaliers dankend annahm.

Nach knapp einer Minute im mittleren Abschnitt erhöhte McClure auf 3:1, wieder kam das Zuspiel von Gellon. Auf der Gegenseite rettete Vallini mit einem Hechtsprung auf Wieser, im Gegenzug bediente Luisetti mit einem herrlichen Querpass Miglioranzi, der Volley auf der langen Ecke abzog und einnetzte. Gegen Mitte des Dritteles tauschten die Cavaliers den Torhüter, für Giovanelli, der noch ein Breakaway von Felicetti neutralisierte, kam Peiti. Zwei Minuten später war es Egger, der aus kürzester Distanz Vallini zum zweiten Mal das Nachsehen gab. Dann hatten die Hausherren für fast sechs Minuten Überzahl, Sullman und Wieser konnten ihre Chancen nicht verwerten, dafür nutzte Valentine eiskalt einen Zuckerpass von Frigo zum fünften Bozner Treffer. In der letzten Minute entwickelte sich eine wüste Massenschlägerei, die mit Matchstrafen für Halmo, Lessio und Parlett für Bozen und für den Unterlander Sullmann endete. Bozen war dadurch stark dezimiert, denn auch Pietroniro musste bereits in Abschnitt eins nach einem Slashing das Eis verlassen.

Im Schlussabschnitt überstanden die Foxes zuerst aufgrund der Strafen aus dem vorherigen Drittel eine doppelte Unterzahl, kassierten aber gleich nach Ablauf der Strafe den dritten Treffer der Cavaliers durch Wieser. Für die Foxes trafen McClure, Valentine und Felicetti gleich drei Mal Metall, während Felicetti drei Minuten vor dem Schlusspfiff einen weiteren Fehler der Hausherren zum 6:3 Endstand veredelte. Vierzehn Sekunden vor Spielende entwickelte sich eine weitere Schlägerei, die für Valentine und Di Perna zu zwei weiteren Matchstrafen führten.

Unterland Cavaliers – HCB Südtirol Alperia 3:6 [1:2 – 1:3 – 1:1]

Die Tore: 09:11 PP1 Miro Markkula (1:0) – 14:16 Brad McClure (1:1) – 16:43 Pascal Brunner (1:2) – 21:17 Brad McClure (1:3) – 28:13 Enrico Miglioranzi (1:4) – 32:21 Alex Egger (2:4) – 37:30 SH1 Scott Valentine (2:5) – 44:30 Florian Wieser (3:5) – 57:14 Leonardo Felicetti (3:6)

