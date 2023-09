Bozen beendet die Preseason mit einem Sieg â€“ 6:1 Erfolg gegen GrÃ¶den

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia beendete die Preseason mit einem 6:1 Erfolg im Pranives Stadion von Wolkenstein gegen den HC...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia beendete die Preseason mit einem 6:1 Erfolg im Pranives Stadion von Wolkenstein gegen den HC Gherdeina.

Es war ein lockeres Match, das die Foxes nach dem missglückten Start in der Champions Hockey League moralisch wieder etwas aufgebaut hat. Für die Talferstädter beginnt nämlich am Wochenende die neue Saison der ICE Hockey League: Freitag um 19:15 Uhr steht das Match gegen Innsbruck in der TIWAG Arena auf dem Programm, am Samstag folgte mit Spielbeginn um 19:45 Uhr die Begegnung in der Sparkasse Arena gegen Hydro Fehervar AV19.

Das Match. Coach Sundblad gewährte Daniel Frank eine Verschnaufpause, denn er hatte nach den zwei CHL-Begegnungen keinen einzigen freien Tag zur Verfügung, da er bei einem Workshop mit den Spielern und einer Pressekonferenz der Liga in Kärnten im Einsatz war. Das Tor hütete Vallini.

Guter Start für Gröden, wobei Deluca bei einem weißroten Turnover nur Metall traf. Ein Abschluss von Glück bei einem Powerplay fiel zu zentral aus, während Deluca aus guter Position die Scheibe wieder nicht im Bozner Gehäuse unterbrachte. Die Foxes erhöhten in der Folge die Schlagzahl und die erste gute Möglichkeit bot sich Parlett nach einem Miceli Schuss. Gröden konnte eine weitere Überzahl nicht konkretisieren, während Bozen nach fünfzehn Minuten in Führung ging: Felicetti veredelte ein präzises Zuspiel von Mantenuto. In der letzten Minute des ersten Abschnittes gelang Ford aus zentraler Position der zweite weißrote Treffer, das Zuspiel kam von Valentine.

Zu Beginn des mittleren Drittels trafen auch die Gäste durch Teves nur die Latte, dann erzielte McGowan den Grödner Anschlusstreffer nach einem Sölva Schuss und Rebound von Vallini. Der Bozner Torhüter musste kurz darauf wegen einer Muskelzerrung das Feld verlassen und Svedberg nahm seinen Posten ein. Die Talferstädter übernahmen das Kommando auf dem Eis und erzielten bei einer zeitversetzten Strafe Treffer Nummer drei durch Vandane, der eine sehenswerte Aktion von Ford erfolgreich abschloss. Bei einem Bozner Powerplay packte Stoll einen Big Save gegen McClure aus, während Felicetti zur Hälfte der Begegnung seinen zweiten Treffer erzielte, indem er nach einem Blueliner von Valentine, der von der Bande zurückprallte, den Gnadenstoß versetzte. Auch Gröden wechselte den Torhüter, für Stoll kam Hofer, der sich sofort gegen Felicetti auszeichnete und ihm den Hattrick verwehrte, und anschließend auch einen Versuch von Ford, der von Thomas herrlich freigespielt wurde, abwehrte.

Im Schlussabschnitt langte Bozen noch zwei Mal zu: zuerst traf Thomas aus kurzer Distanz, Miceli verpasste den sechsten Treffer, der nach acht Minuten abermals Thomas gelang, der einen Blueliner von Di Perna zum 6:1 Endstand in die Maschen ablenkte.

HC Gherdeina – HCB Südtirol Alperia 1:6 [0:2 – 1:2 – 0:2]

Die Tore: 15:30 Leonardo Felicetti (0:1) – 18:57 Connor Ford (0:2) – 24:16 Brad McGowan (1:2) – 27:26 Davis Vandane (1:3) – 30:31 Leonardo Felicetti (1:4) – 44:27 Christian Thomas (1:5) – 48:38 Christian Thomas (1:6)

