Bozen auf dem Weg zum zweiten Champions Hockey League Wochenende

Bozen. (PM HCB) Die beiden ersten Begegnungen sind bereits Vergangenheit und der HCB Südtirol Alperia fokussiert sich nun voll auf die zwei kommenden Champions Hockey League Spiele.

In den Matches der letzten Woche gegen Mannheim und Ilves Tampere konnten die Weißroten bekanntlich nicht punkten, sodass die beiden kommenden Auswärtsspiele für eine eventuelle Qualifikation für die Playoffs bereits entscheidend sein könnten. Frank & Co. sind heute Morgen im Mannschaftsbus Richtung Schweiz aufgebrochen: nach dem Match gegen den NLA Meister Genève-Servette geht es für die Weißroten nach Nordirland, wo gegen die Belfast Giants die nächste Herausforderung wartet.

Die erste Begegnung in der Schweiz findet morgen Donnerstag, 7. September, mit Spielbeginn um 19:45 Uhr im Stadion Patinoire des Vernets statt: die Schweizer haben vor wenigen Monaten zum ersten Mal die NLA für sich entschieden und nehmen zum dritten Mal an der CHL teil. Für Genève ist es das erste Heimspiel in der laufenden Saison: der überraschenden Niederlage mit 5:2 in Innsbruck folgte ein 3:2 Erfolg in Kosice. In der Schweizer Mannschaft tummeln sich viele Ausnahmenspieler, wie die zwei Finnen Teemu Hartikainen und Valtteri Fillpula, letzterer ist der einzige finnische Spieler, der dem „Triple Gold Club” angehört (den Gewinnern eines Stanley Cup, eines olympischen Goldes und einer Weltmeisterschaft vorbehalten).

Der aktuelle Genfer Verein ist 1963 aus der Fusion zweier Städteteams entstanden, dem HC Servette und der Urania Genève Sport, wobei die Bezeichnung Servette aus dem Jahr 1905 datiert. Der HCB hat zwischen 1956 und 1958 drei Spiele gegen eine Mannschaft aus Genf vor der Fusion ausgetragen, welche allesamt mit Bozner Siegen endeten.

„Wir sprechen hier vom aktuellen Schweizer Meister”, stellt Coach Niklas Sundblad fest, „in der vergangenen Saison habe ich die Finalspiele verfolgt, ich kenne ihren Coaching Staff und weiß, dass es im Team mehrere Ausnahmenkönner gibt: in der Schweiz ist der Spielrhythmus sehr hoch, daher erwarte ich mir ein schnelles Spiel“.

„Bozen hat in der vergangenen Saison die Regular Season vor Salzburg gewonnen und einen Punktedurchschnitt von 2.20 pro Spiel erzielt”, so der Coach von Genève-Servette, Jan Cadieux, „Finalspiel 7 wurde dann unglücklich verloren, sie sind aber ohne Zweifel eine Top-Mannschaft“.

Samstag, 9. September, um 20:00 Uhr italienischer Zeit, sind die Weißroten in der „The SSE Arena” gegen die Belfast Giants im Einsatz. Der Sieger der Regular Season und siebenfacher Britischer Meister nehmen zum dritten Mal an der CHL teil und haben ihre beiden ersten Begegnungen verloren: auswärts gegen Lukko Rauma (3:1) und in Tampere gegen Tappara (6:0). Bozen war in der Odyssey Arena von Belfast Gast für zwei Freundschaftsspiele (beide gewannen die Talferstädter) als Vorbereitung auf die EBEL, die am Ende mit dem Bozner Sieg endete. Das britische Eishockey ist letzthin im Aufwind und viele talentierte Spieler zieht es dorthin: „Wir haben sie in den letzten Wochen beobachtet”, so Coach Sundblad, „die EIHL hat sich in den letzten Jahren immer weiter entwickelt, ich glaube, dass es ein enges Match mit zwei sehr ähnlichen Hockeystilen sein wird“.

„Bozen ist ein Verein mit einer langjährigen Tradition mit einem qualitativ ausgeglichenen Kader”, hält der Coach der Giants, Adam Keefe, fest, „es wird ein umkämpftes Spiel werden und wir freuen uns schon auf unsere Heimprämiere“.

Beide Begegnungen werden direkt über Streaming auf dem YouTube Kanal der CHL übertragen.

