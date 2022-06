Boston Bruins nehmen Kai Wissmann unter Vertrag

Boston. (EM) Bei der Eishockey Weltmeisterschaft spielte Verteidiger Kai Wissmann groß auf. Nun haben sich die Boston Bruins aus der National Hockey League (NHL)...

Nun haben sich die Boston Bruins aus der National Hockey League (NHL) die Dienste des 25- jährigen Defensivspezialisten gesichert.

Bostons General-Manager Don Sweeney gab heute bekannt, dass die Bruins Wissmann mit einem Einjahresvertrag ausgestattet haben.

Seit 2012 spielt der gebürtige Schwenninger in Berlin, stieg dort vom Eisbären Junior zum DEL Stammspieler auf und feierte mit den Berlinern zuletzt zwei Meisterschaften in Folge. In 55 Hauptrundenspielen verzeichnete er vier Tore und 16 Vorlagen mit einer Plus-Minus Statistik von +31. In den Playoffs ließ er in 12 Partien ein Tor und sechs Beihilfen folgen. Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Finnland erzielte er in acht Spielen zwei Tore und fünf Assists.

Finanziell winkt Wissmann in Boston ein Jahressalär von 825.000 US-Dollar.

Kai Wissmann nach dem 2:1 Sieg gegen die Slowaken während der Eishockey WM 2022 in Finnland

Fotostrecke Kai Wissmann

Kai Wissmann - GER © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2022