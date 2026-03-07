Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Boston Bruins einigen sich auf die Verpflichtung von Lukas Reichel von den Vancouver Canucks.

7. März 20261 Mins read103
Lukas Reichel - © Moritz Eden / City-Press
Boston. (PM Bruins) Der General Manager der Boston Bruins, Don Sweeney, gab heute, am 6. März, bekannt, dass das Team sich mit den Vancouver Canucks auf die Verpflichtung von Stürmer Lukas Reichel im Tausch gegen einen Sechstrunden-Draftpick für 2026 geeinigt hat.

Reichel, 23, hat in dieser Saison 19 Spiele für Vancouver und Chicago absolviert und dabei zwei Tore und drei Assists (fünf Punkte) erzielt.

Der 1,83 Meter große und 77 Kilogramm schwere Stürmer kam außerdem in dieser Saison auf 23 Einsätze für die Abbotsford Canucks (AHL) und verbuchte dabei sechs Tore und sieben Assists (13 Punkte).

In seiner NHL-Karriere hat Reichel 188 Spiele für Vancouver und Chicago bestritten und dabei 22 Tore und 37 Assists (59 Punkte) erzielt.

Der gebürtige Nürnberger wurde ursprünglich von Chicago in der ersten Runde (17. Pick insgesamt) des NHL Entry Draft 2020 ausgewählt.

