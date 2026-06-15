„Ein absoluter Fachmann mit einem herausragenden Gespür für das Spiel und unsere Jungs“ – Boris Blank bleibt bei den Steelers

Bietigheim. (Steelers) Er kam als Co-Trainer und bleibt das auch: Boris Blank wird die Steelers auch in der Saison 2026/27 begleiten.

Der 47-Jährige ist seit Januar 2024 fester Teil des Bietigheimer Trainerteams und hat sich schnell als verlässliche Stütze im Ellental etabliert.

Mit über 900 DEL-Spielen als Stürmer, Einsätzen bei drei Weltmeisterschaften für die DEB-Auswahl und Trainerstationen in Iserlohn, Krefeld und nun Bietigheim bringt Boris Blank ein Fundament mit, auf dem sich gut bauen lässt.

In der neuen Saison wird er gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer Tim Kehler arbeiten. Kehler selbst freut sich auf die Zusammenarbeit: „Boris hat einen tollen Job gemacht. Was er in der letzten Saison geleistet hat, verdient großen Respekt.“

Boris Blank selbst blickt voller Vorfreude auf die neue Spielzeit: „Ich freue mich sehr darauf, euch alle in der neuen Saison wiederzusehen. Wir haben hier etwas aufgebaut, und ich hoffe, dass wir gemeinsam erfolgreich und attraktiven Hockey spielen können.“

Geschäftsführer Gregor Rustige gibt sich auch erfreut ob der Vertragsverlängerung: „Boris hat in den letzten beiden Jahren einen entscheidenden Anteil an unserem sportlichen Erfolg gehabt. Boris ist nicht nur ein absoluter Fachmann mit einem herausragenden Gespür für das Spiel und unsere Jungs, sondern menschlich auch einfach ein Gewinn für unser Team – die Zusammenarbeit mit ihm macht großen Spaß und ist ausgesprochen vertrauensvoll. Dass er am Ende der Saison kurzfristig als Cheftrainer eingesprungen ist und diese Verantwortung mit Bravour gemeistert hat, zeigt einmal mehr, welche Qualität er mitbringt. Ich freue mich sehr, dass wir mit Boris weiterhin auf einen so verlässlichen und kompetenten Trainer setzen können.“

147 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro