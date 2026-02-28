Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd onesto Tigers Bayreuth Bollers wechselt eine Klasse höher und die Tigers rutschen aus den Playoff-Rängen
onesto Tigers BayreuthTransfer-News

Bollers wechselt eine Klasse höher und die Tigers rutschen aus den Playoff-Rängen

28. Februar 20263 Mins read51
Share
Kyle Bollers - © Sportfoto-Sale (MK)
Share

Bayreuth. (PM Tigers) Kyle Bollers wechselte innerhalb Deutschlands.

Der Top-Scorer der Tigers hat ein Angebot aus der DEL2 vorliegen und kam entsprechend, mit der Bitte um Vertragsauflösung, auf die Verantwortlichen der onesto Tigers zu.

Die Tigers entsprechen diesem Wunsch und werden Kyle, der sich eine Liga höher präsentieren kann, keine Steine in den Weg legen.
-av-

Tigers rutschen im letzten Moment aus den Pre-Playoffs

Ohne Leask, Nedved und die Langzeitverletzten Habeck, Meier und Barber ging man in die Partie gegen den Süd-Meister aus Deggendorf, der mit ausgedünntem Kader angereist war. So verzichtete man zum Beispiel auf die Jackson-Brüder oder auch auf Pielmeier im Tor.

Brown hatte die erste Möglichkeit der Partie, die Weilandt kurz darauf konterte – beide Akteure konnten jedoch keinen Erfolg verbuchen. Nach 7 Minuten hatten die Tigers Glück, als Deggendorf den Außenpfosten anvisiert hatte. Nach einer Strafe gegen Deggendorf und einem überschaubaren Überzahlspiel der Tigers liefen die Gäste einen Konter, den Sperl, der die Scheibe nach vorne getragen hatte, selbst erfolgreich zum 0:1 abschließen konnte. Eine gute Minute später ging Piskor in die Angriffszone, zog aus dem Halbfeld ab und stellte dabei den Ausgleich her, den Hahn kurz vor der Pause wieder zerstörte, als er bei einem schnellen Gegenstoß die Scheibe passgenau von Hafenrichter serviert bekam und seine Farben wieder in Führung schoss, was gleichbedeutend mit dem Pausenstand nach 20 Minuten war.

Die erste Möglichkeit im Mitteldrittel hatten die Deggendorfer, die durch Hahn nah am Tor gefährlich wurden. Hahn, der noch den Nachschuss bekam, scheiterte jedoch beide Male an Dünkel. Als kurz darauf Hammerbauer mit freier Schussbahn an Zabolotny scheiterte und Spacek kurz darauf an die Scheibe kam, spielte dieser die Scheibe steil in den Slot, wo eben jener Hammerbauer lauerte und das Spielgerät zum 2:2 abfälschte. Als Dünkel hinters Tor fuhr und blitzschnell zurückmusste, da Gefahr drohte, war es ihm nur mit einer artistischen Einlage möglich, dass er ein weiteres Gegentor verhinderte. Kurz darauf war er dann geschlagen, aber Hammerbauer hatte aufgepasst und kratzte die Scheibe von der Linie. In der Folge versuchten sich Müllejans und Bollers in kurzer Abfolge, jedoch ohne Erfolg. Besser machten es die Gäste, als sich Leinweber an der Bande durchgesetzt hatte, in die Mitte passte, der dort lauernde Baßler die Scheibe über die Linie drückte und damit die Führung zurückholte. Eine Strafe gegen Deggendorf brachte ein weiteres Überzahlspiel für Gelb-Schwarz, was jedoch erst nach hinten los ging: Erneut Hahn verwertete den gefahrenen Konter per Shorthander zum 2:4, bevor kurz darauf das Powerplay der Tigers doch noch stach. Piskor spielte einen Querpass in den Slot, wo Brown das Spielgerät über die Linie befördern und damit zum 3:4 treffen konnte, was gleichzeitig auch der Pausenstand nach zwei gespielten Dritteln war.

Mit einer riesen Aktion von Dünkel, der in der 43. Minute zwei Möglichkeiten in kurzer Abfolge wegnahm, war Deggendorf zunächst näher einem möglichen Erfolg. Den Ausgleich auf dem Schläger hatte Mitte des Abschnitts Piskor der aus kurzer Distanz mit freier Schussbahn aufwartete, Zabolotny jedoch nicht überwinden konnte. Auch bei einem Powerplay, als Piskor und Bollers Chancen kreiert hatten, konnte man nichts Zählbares auf die Anzeigentafel schreiben. Als Spacek kurz vor Ende der regulären Spielzeit auf die Strafbank geschickt wurde, nutzten dies die Gäste, die mit Ablauf der Strafe durch Pfänder zum 3:5 kamen. Die Herausnahme von Dünkel für einen sechsten Feldspieler brachte am Ende nichts mehr ein, sodass man sich mit einer knappen Niederlage aus der Hauptrunde der diesjährigen Oberliga-Saison verabschiedete.

Für Bayreuth endet die Saison an diesem Freitag, da sich mit Höchstadt, Füssen und dem SC Riessersee gleich drei Teams am letzten Spieltag an den Tigers vorbeigeschoben haben.
-av-

onesto Tigers vs. Deggendorfer SC 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)

Bayreuth: Sebastian Dünkel, Boßler – Spacek (2), Müllejans, Schusser, Pietsch (2), Hüserich, Stelzmann – Bollers, Hammerbauer (2), Brown, Lüsch, Zimmermann, Piskor, Maschke, Boulanger, Maschke, Leon Dünkel

Deggendorf: Zabolotny, Schmidt – Pfänder, Zitterbart, Bednar, Pozivil, Heiß, Skorohodov, Kyjovsky – Bergbauer, Pill, Buchner, Elsberger (2), Leinweber, Baßler, Hafenrichter, Weilandt (2), Hahn (2), Sperl, Picha, Hirsch (2)

Schiedsrichter: Harrer, Kapzan – Herrmann, Verhoeven

Zuschauer: 1.166

Strafen: Bayreuth: 4 Deggendorf: 8 PP: Bayreuth: 1/4 Deggendorf: 1/3

Torfolge: 0:1 (11.) Sperl (Picha), 1:1 (12.) Piskor (Bollers, Spacek), 1:2 (18.) Hahn (Hafenrichter), 2:2 (24.) Hammerbauer (Spacek), 2:3 (33.) Baßler (Leinweber, Heiss), 2:4 (37.) Hahn (Heiss, Hafenrichter) SH, 3:4 (37.) Brown (Piskor, Bollers) PP1, 3:5 (59.) Pfänder PP1

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
595
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Serge Aubin: "Wir haben den Roosters wenig Zeit und Raum gelassen" - Eisbären gewinnen gegen Iserlohn mit 5:2

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
SC RiesserseeTransfer-News

Quirin Glas-Bader wechselt in die DEL2

Garmisch. (PM SCR) Quirin Glas-Bader wechselt ab kommenden Montag in die DEL2....

By28. Februar 2026
Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

Erdings Jesse Kauhanen wechselt in die DEL2

Die Erding Gladiators und Jesse Kauhanen gehen ab sofort getrennte Wege: Der...

By28. Februar 2026
Blue Devils WeidenTransfer-News

Blue Devils verlängern mit Tommy Muck

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden setzen weiter auf Kontinuität...

By27. Februar 2026
Schwenninger Wild WingsTransfer-News

Wild Wings vergeben letzte Importlizenz an einen Goalie

Schwenningen. (PM Wild Wings) Die Neckarstädter sichern sich für den Rest der...

By27. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten