BÃ¶ser Ausrutscher gegen die Blue Devils â€“ Sonntag: Derby gegen Regensburg in der EisArena

Passau. (PM Black Hawks) Böse ausgerutscht sind die Passau Black Hawks am Freitag bei den Blue Devils Weiden.

Die Kreuzer Truppe unterlag der mit DEL Spielern gespickten Mannschaft mit 10:2. „Nach dem ersten Drittel lagen die Habichte mit 2:0 in Rückstand. Deutlich wurde es dann im zweiten Spielabschnitt. Dort erzielten die Hausherren gleich sechs Treffer. Das letzte Drittel konnten die Habichte dann mit einem 2:2 ausgeglichen gestalten. „Es war uns bewusst, dass die Trauben in Weiden sehr hoch hängen. Heute war einfach einer dieser Tage an denen einfach absolut gar nichts gelaufen ist und wir zu keiner Zeit des Spiels in die Partie fanden. Die Qualität der Mannschaft aus Weiden ist schon beeindruckend. Am Sonntag gegen Regensburg werden wir mit Sicherheit ein anderes Gesicht zeigen“. analysiert Black Hawks Vorstand Christian Eder die deutliche Niederlage.

Am morgigen Sonntag um 18:30 Uhr empfangen die Passau Black Hawks den Tabellenzweiten und Oberliga Süd Meister Eisbären Regensburg in der Passauer EisArena. Am letzten Wochenende gelangen den Oberpfälzern zwei deutliche Siege gegen Lindau (9:0) und Landsberg (6:2). Ganz stark präsentierte sich zuletzt der aus Deggendorf verpflichtete Andrew Schembri. Der 39jährige führt mit starken 17 Scorerpunkten die interne Teamwertung der Regensburger an. „Am Sonntag sind unsere Tugenden gefragt. Wir müssen ganz anders auftreten als in Weiden um gegen Regensburg zu bestehen. Die Mannschaft hat Charakter und Moral und wird sich am Sonntag anders verkaufen“. weiß Trainer Ales Kreuzer.

WICHTIGER HINWEIS: Tickets sind an der ABENDKASSE sowie Online auf ETIX erhältlich. Er gelten die 3Gplus Einlassregelungen. -czo