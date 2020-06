BÃ¶hm und Lehner bleiben den Black Hawks treu

Passau. (PM EHF) Langsam, aber sicher füllt sich der Kader der Passau Black Hawks. Der Oberligist hat die Verträge von Verteidiger Florian Lehner und...

Der Oberligist hat die Verträge von Verteidiger Florian Lehner und Stürmer Benedikt Böhm verlängert. Benedikt „Bene“ Böhm kam während der Saison 2019/20 vom ECDC Memmingen zu den Passau Black Hawks. In den Jahren davor spielte Böhm in der Oberliga für den EV Regensburg und den Deggendorfer SC. Böhm absolvierte für die Black Hawks in der vergangenen Saison 19 Partien und konnte 13 Scorerpunkte sammeln. „Bene ist ein richtig kompletter Spieler und wird uns in seiner ersten vollen Saison für die Passau Black Hawks mit Sicherheit weiterhelfen. Wenn Bene sein ganzes Potential abruft, gehört er zu den besten Spielern dieser Liga.“ so der sportliche Leiter Christian Zessack.

Verteidiger Florian Lehner wird den Passau Black Hawks in der Oberliga Saison 2020/21 ebenfalls treu bleiben. Der erst 20jährige Verteidiger kam vor der letzten Saison von Ligakonkurrent Blue Devils Weiden zu den Passau Black Hawks. Insgesamt hat Florian Lehner bereits 56 Oberligaspiele für Weiden absolviert. Bei den Passau Black Hawks kam Lehner in 38 Bayernliga Spielen zum Einsatz. 3 Scorerpunkte und 10 Strafminuten stehen auf dem Konto von Lehner. „Wir sehen bei Florian viel Potential und freuen uns, dass Florian in Passau bleibt. Die Mischung im Team bietet für jeden Spieler die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln und von den erfahrenen Cracks zu lernen.“

Ein weiterer Neuzugang bahnt sich dann im Laufe der Woche an. Die Verhandlungen mit einem Torhüter stehen kurz vor dem Abschluss. Der Neuzugang wird bis Ende der Woche bei den Passau Black Hawks vorgestellt. -czo