Bodensee Cup mit Schwenningen, Langnau, Rapperswil und Thurgau

Kreuzlingen. (PM) Save the Date! Zuversichtlich schauen wir nach vorne, dass am Wochenende vom Freitag, 27. + Samstag, 28. August 2021 die fünfte Austragung des Bodensee-Cups in der Bodensee-Arena Kreuzlingen stattfinden wird.

Mit den Schwenninger Wild Wings, SCL Tigers und SCRJ Lakers sind gleich drei Teams aus der jeweiligen höchsten Liga am Start. Als viertes Team nimmt der HC Thurgau den Kampf gegen die grossen Namen auf. Das verspricht doch einiges an Spannung und Unterhaltung. Ein Erlebnis für die ganze Familie. RSP Events freut sich auf Ihren Besuch.