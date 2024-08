Bodensee Cup: Gogulla und Rymsha treffen fÃ¼r die DEG bei der 2:5 Auftaktniederlage gegen Rapperswil

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 ihre erste Niederlage kassiert. Beim Bodensee Cup im schweizerischen Kreuzlingen...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 ihre erste Niederlage kassiert.

Beim Bodensee Cup im schweizerischen Kreuzlingen unterlag sie den Rapperswil-Jona Lakers mit 2:5 (0:2, 1:1, 1:2). Die Rot-Gelben zeigten dabei nach anfänglichen Schwierigkeiten eine ansprechende Leistung.

Der Kader: Der neue Chefcoach Steven Reinprecht muss bei diesem Turnier auf gleich zwei Torhüter verzichten. Nikita Quapp arbeitet nach einer Verletzung im rechten Fuß an seinem Comeback und Henrik Haukeland tritt für sein Heimatland Norwegen in der Olympia-Qualifikation an. Im DEG-Kasten stand deshalb Eigengewächs Leon Hümer, sein Back Up war Justus Roth vom Kooperationspartner Moskitos Essen. Die Formationen ansonsten erstmalig vollständig: In der ersten Reihe starteten Brendan O’Donnell (A), Justin Richards und Alex Ehl, ergänzt von Alec McCrea und Kyle Cumiskey (A) in der Verteidigung. Den zweiten Block bildeten Alex Blank, Rick Schofield und Philip Gogulla (C), sowie Sinan Akdag und Max Balinson. Die dritte Reihe mit Bennet Roßmy, Drake Rymsha und Jacob Pivonka, dazu Oli Mebus und Moritz Wirth sowie Reihe vier mit David Lewandowski, Luis Üffing und Jakub Borzecki. Bernhard Ebner und Torsten Ankert bildeten das vierte Verteidigerpaar. Lenny Boos komplettierte als 13. Stürmer den Kader.

Das Spiel begann mit druckvollen Schweizern, die bereits früh Spielwitz und Schnelligkeit zeigten. In der ersten Druckphase traf Jonas Taibel aus kurzer Distanz durch die Beine von Hümer (0:1, 03:38). Die DEG hatte Schwierigkeiten, sich an das hohe Tempo der Schweizer anzupassen. Folgerichtig in der 11. Minute der zweite Gegentreffer durch einen verdeckten Schlenzer von der blauen Linie, als Luis Üffing auf der Strafbank saß (0:2, Åberg, 10:46). Danach die DEG mit ersten Offensivaktionen, unter anderem durch O’Donnell, Roßmy und Balinson. Nach einem schadlos überstandenen doppelten Unterzahlspiel zum Ende des ersten Drittels ging es verdient mit 2:0 für die Lakers in die Pause.

Der Mittelabschnitt startete mit einem weiteren Unterzahlspiel und dem dritten Gegentreffer. Nach einer missglückten Befreiung traf Rapperswil-Jona im Nachschuss und baute so eine zunächst komfortable 3:0 Führung aus (Wetter, 24:28). Doch die DEG schlug schnell zurück: ebenfalls in Überzahl und per Nachschuss verwertete Philip Gogulla einen Schuss von Brendan O’Donnell zum Anschluss (1:3, 27:21). Das Überzahlspiel konnte Coach Reinprecht gefallen: schnell und pucksicher spielte insbesondere die erste Formation um Richards, Gogulla, Ehl, O’Donnell und Cumsikey einige schöne Spielzüge und Torchancen heraus. Die DEG schaffte es nun vermehrt, Druck auf den Schweizer Kasten aufzubauen. In weiteren Über- und Unterzahlspielen fielen jedoch keine Treffer mehr. Im Vergleich zum Anfangsdrittel zeigte sich die DEG klar verbessert, selbstbewusster und offensiver. Mit einem 1:3 Rückstand ging es in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt konnte die DEG offensiv zunächst an das zweite Drittel anschließen. Chancen durch Cumiskey, Doppel-Lewandowski und O’Donnell brachten die weiß-rot gekleideten Rot-Gelben nahe an den zweiten Treffer des Abends. Und dann fiel er: ein toller Querpass von Balinson durch den Slot fand das Schlägerblatt von Drake Rymsha, der sicher einschob (2:3, 48:45). Im Anschluss die DEG weiterhin gefährlich und in mehreren Aktionen fast mit dem Ausgleich. Im Gegenzug dann Hümer mit zwei starken Paraden, ehe er jedoch später durch einen weiteren Flachschuss durch die Beine überwunden werden konnte (2:4, Rask, 55:49). In den Schlussminuten drängte die DEG auf den erneuten Anschlusstreffer. Eine späte Unterzahlsituation und das dritte Überzahltor der Schweizer ließen jedoch keine weitere Hoffnung zu (2:5, Lammer, 58:48).

Fazit: Die DEG kämpfte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mit fortlaufender Spielzeit gut in das zweite Testspiel der Vorbereitung, bei dem am Ende sogar mehr drin gewesen wäre. Ein Sonderlob geht an Leon Hümer, der in seinem ersten Spiel eine sichere Partie zeigte. Bereits am Samstag hat er beim zweiten Test in der Schweiz die Möglichkeit, an diese Leistung anzuknüpfen.

Ausblick: Denn mit der heutigen Niederlage steht fest, dass die DEG am Samstag, 24. August, um 15.00 Uhr das Spiel um Platz 3 bestreitet. Gegner ist der HC Lugano oder die ZSC Lions. Das entscheidet sich morgen im zweiten Halbfinale des Bodensee-Cup.

Der Spielplan:

Freitag, 23.8., 19.30 Uhr: HC Lugano vs. ZSC Lions

Samstag, 24.8., 15.00 Uhr: Spiel um Platz 3

Samstag, 24.8., 19.00 Uhr: Finale

Tore:

0:1, 03:38; Torschütze: Taibel; Assist: Zangger, Jelovac

0:2 SH, 10.46; Torschütze: Åberg; Assist: Henauer

0:3 SH, 24:28; Torschütze: Wetter; Assist: Dunner

1:3 PP, 27:21; Torschütze: Gogulla; Assist: O’Donnell, Ehl

2:3, 48:45; Torschütze: Rymsha; Assist: Balinson, Akdag

2:4, 55:49; Torschütze: Rask; Assist: Lammer

2:5 SH, 58:48; Torschütze: Lammer, Assist: Stromwall, Moy