Bode Wilde für die Wild Wings

Schwenningen. (PM Wild Wings) Nächster Neuzugang am Neckar fix! Bode Wilde kommt nach einer starken DEL2 Saison vom Vizemeister aus Kassel.

Mit 52 Scorerpunkten und einer positiven +|- Bilanz von +21 in insgesamt 66 Spielen öffnet sich für den US-Boy mit deutschem Pass in Schwenningen die Tür zur PENNY DEL.

Ehemals in der zweiten Runde und an 41. Stelle des NHL-Drafts von den New York Islanders gezogen, führte es den Rechtsschützen in Nordamerika in die AHL, OHL und die ECHL. In Europa lief er vor seinen Stationen in Bad Nauheim und Kassel außerdem in Schweden, Wales und der Slowakei auf.

Mit seinen 26-Jahren und der offensiven Durchschlagskraft passt Wilde ins Anforderungsprofil der Neckarstädter. „Bode hat sich die Chance bei uns absolut verdient. Er bringt von der blauen Linie Eigenschaften mit, die wir so bislang nicht in unserem Team hatten. Wir werden ihm die Möglichkeit geben, sich in der DEL zu beweisen und seine Stärken für uns einzubringen“, sagt Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner.

Mit seiner pro-aktiven Spielweise sollte sich der ehemalige US-Juniorennationalspieler im System der Neckarstädter schnell wohlfühlen. Die Aussichten in Blau-Weiß auflaufen zu können, sorgen jedenfalls schon jetzt für ein gutes Gefühl beim neuen Verteidiger der Wild Wings.

„Ich spüre bereits die Vorfreude in mir und werde gut vorbereitet nach Schwenningen kommen. Ich möchte mein Bestes bringen, um dem Team dabei zu helfen, die Spiele erfolgreich zu gestalten. Wir wollen Leistungen zeigen, auf die die Fans stolz sein können“, beschreibt Bode Wilde.