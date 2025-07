Bobby Lynch verstÃ¤rkt die Grizzlys Wolfsburg

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg freuen sich, die Verpflichtung von Stürmer Bobby Lynch bekanntzugeben.

Der 27-jährige US-Amerikaner wechselt vom KHL-Club Torpedo Nizhny Novgorod in die PENNY DEL und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Die Kaderplanung der Grizzlys für die Saison 2025-2026 ist somit vorerst abgeschlossen.

Lynch bringt wertvolle internationale Erfahrung mit nach Niedersachsen. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte der Rechtsschütze 112 Spiele in der Kontinental Hockey League (KHL) und erzielte auf höchsten europäischen Niveau 23 Tore und gab 28 Vorlagen. Zuvor war er für die Manitoba Moose und die Rockford IceHogs in der American Hockey League (AHL) aktiv.

„Bobby, der sowohl als Center als auch als Flügelstürmer eingesetzt werden kann, ist ein schneller, spielintelligenter Angreifer mit starkem Zug zum Tor. Er kann sowohl in Über- als auch in Unterzahl wichtige Rollen übernehmen. Wir sind überzeugt, dass er sehr gut in unser System passt und freuen uns, ihn und seine Frau zum Start der Vorbereitung in Wolfsburg begrüßen zu dürfen.

Wir sind sehr froh, dass wir unsere Kaderplanungen wie angestrebt rechtzeitig vor Saisonstart abschließen konnten. Die Mannschaft wurde erheblich verjüngt und neu ausgerichtet. In der anstehenden Vorbereitungszeit gilt es jetzt, die neun Neuzugänge möglichst schnell zu integrieren um gut gerüstet in die Liga zu starten“, sagt Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2025-2026

Torhüter (3): Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann, Ennio Albrecht

Verteidiger (8): Keaton Thompson (AL), Ethan Prow (AL), Björn Krupp, Janik Möser, Jimmy Martinovic, Julian Melchiori (AL), Leo Hafenrichter, Fabio Pfohl

Stürmer (15): Jimmy Lambert (AL), Lucas Dumont, Jacob Hayhurst (AL), Robin Veber, Julian Chrobot, Julius Ramoser, Bobby Lynch (AL), Sven Ziegler, Tyler Gaudet (AL), Justin Feser, Til Raab, Matt Choupani, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL), Matt White (AL)

AL = Importlizenz.

