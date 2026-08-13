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ESC KemptenTransfer-News

Boarding Completed! Sharks besetzten die dritte Ausländerposition mit einem Top-Stürmer

13. August 20261 Mins read219
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Eetu Elo - © Betty Ockert
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Kempten. (PM ESC) Es sollte nochmal ein Kracher werden, den man an der Iller verpflichten wollte.

Einer der Erfahrung und Qualität mitbringt und den Kader nicht ergänzt sondern die Qualität nochmals anhebt. Und auch wenn es ein Kontingentspieler ist, so musste man von Kempten aus gar nicht so weit suchen. Vom Bodensee kommt der Neuzugang, und zwar von den Lindau Islanders. Eetu Elo bringt reichlich Erfahrung aus höheren Ligen mit ins Allgäu. Die letzten drei Jahre verbrachte der 30jährige Stürmer in der Oberliga, Bayreuth, Halle und Lindau waren seine Stationen.

Auf 111 Tore und 93 Vorlagen kam er dabei. 203 Scorerpunkte in 155 Spielen sind für die Oberliga ein absoluter Topwert, die Fans an der Memminger Straße dürfen sich jetzt schon auf einen offensivstarken Spieler freuen.

Vor seinem ersten Engagement in Deutschland 2023 war er in Budapest, Jesenice, Sanok, Turku und Heinola aktiv. Allesamt Vereine in höheren Spielklassen.

Nach Niklas Salo also nun ein zweiter finnischer Stürmer mit Erfahrung und Qualität aus dem Land des Weltmeisters. Ob die beiden mit skandinavischer Kühle oder feurigem Temperament agieren wird die Zuschauer und Fans in Kempten jetzt schon neugierig machen. Viele können bereits jetzt schon nicht erwarten dass es endlich mit den Vorbereitungsspielen losgeht.

Sportvorstand Ervin Masek zur Top Verpflichtung: „ Uns ist es gelungen auf der dritten Importstelle einen absoluten Wunschspieler nach Kempten zu holen. Wir waren schon sehr lange mit Eetu in Kontakt und führten positive Gespräche bis dann alle Details geklärt waren und er sich für uns entschieden hat. Wir haben für die letzte freie Stelle nach einem abschlussstarken und erfahrenen Stürmer gesucht, der uns nicht nur während der Saison trägt, sondern vor allem in den entscheidenden Phasen der Saison eine wichtige Rolle einnimmt. Dies hat er im Laufe seiner Karriere bei all seinen Stationen immer wieder unter Beweis gestellt. Wir sind davon überzeugt dass die Chemie zwischen unseren beiden finnischen Neuzugängen stimmt und wir viel Freude an unserer neuen # 64 haben werden.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Eetu Elo @ Elite Prospects

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