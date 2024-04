Boarding abgeschlossen: 24 Teams sind startklar fÃ¼r die Champions Hockey League Saison 2024/25

Zug. (PM CHL) Nach ihrem Sieg in Spiel 5 der SHL-Finals am Montagabend wurde Skellefteå AIK als letzter Qualifikant für die Champions Hockey League...

Zug. (PM CHL) Nach ihrem Sieg in Spiel 5 der SHL-Finals am Montagabend wurde Skellefteå AIK als letzter Qualifikant für die Champions Hockey League in Schweden bestätigt.

Skellefteå wird den letzten verbliebenen Platz in Europas Elite-Eishockeywettbewerb für die Saison 2024/25 belegen.

Die 24 qualifizierten Teams warten nun sehnsüchtig auf den 22. Mai, wenn die CHL-Auslosung bei der IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 in Prag, Tschechien (17:00 Uhr MESZ) stattfindet.

Qualifikationsübersicht per 30. April 2024:

Schweiz (4 Orte)

• Genève-Servette (CHL Champions)

• ZSC Lions Zürich

• Freiburg-Gottéron

• Lausanne HC

Österreich/ICE Hockey League (3 Plätze)

• Red Bull Salzburg

• KAC Klagenfurt

• Fehérvár AV19 (HUN)

Tschechien (3 Orte)

• Oceláři Třinec

• Dynamo Pardubice

• Sparta Prag

Deutschland (3 Orte)

• Eisbären Berlin

• Pinguins Bremerhaven

• Straubing Tigers

Finnland (3 Orte)

• Tappara Tampere

• Ilves Tampere

• Lahti-Pelikane

Schweden (3 Orte)

• Skellefteå AIK

• Färjestad Karlstad

• Växjö Lakers

Challenger-Ligen (5 Plätze)

• SønderjyskE Vojens (DEN)

• Rouen Dragons (FRA)

• Storhamar Hamar (NOR)

• Unia Oświęcim (POL)

• Sheffield Steelers (Großbritannien)