BMW Cup 2022 in NÃ¼rnberg: Ice Tigers bleiben gegen Wien ohne Gegentor

Nürnberg. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren ihr Halbfinalspiel beim BMW Cup 2022 gegen Ausrichter Nürnberg Ice Tigers mit 0:4.

Nach einem torlosen ersten Drittel, in dem die Caps das gefährlichere Team waren, schlägt der Gegner aus der DEL im Mitteldrittel zu. Lange kann Caps-Goalie Bernhard Starkbaum verhindern, dass die über weite Strecken in Unterzahl agierenden Wiener in Rückstand geraten, letztendlich stochert Jahnke die Ice Tigers aber in Front (25., PP). Kurz vor der zweiten Pause kann Fox einen Rebound zum 2:0 der Gastgeber im Caps-Tor versenken (39.). Das Caps-Comeback wird kurz nach Beginn des Schlussdrittels im Keim erstickt, Schmölz trifft zur Vorentscheidung (43.). Leonhardt macht nach einem Breakaway den Deckel drauf (54.). Im Spiel um Platz 3 wartet am Sonntag um 14:00 Uhr Liga-Konkurrent Steinbach Black Wings Linz.

Die Neuzugänge Chad Krys und Max Zimmer feierten beim ersten Auftritt der spusu Vienna Capitals beim BMW Cup 2022 in Nürnberg ihre Debüts in gelb-schwarz. Zu Beginn waren die Caps die deutlich aktivere Mannschaft, vor allem im Powerplay kamen die Wiener zu mehreren guten Chancen. Auch das Unterzahlspiel funktionierte im ersten Spielabschnitt noch reibungslos, Nürnberg konnte im Powerplay keine Gefahr ausstrahlen. Im Mitteldrittel kippe die Partie dann zugunsten der Gastgeber. Die Wiener verbrachten nach Strafen gegen Rotter und Wall beinahe vier Minuten in Unterzahl, das zunächst verschlafene Powerplay der Nürnberger wurde brandgefährlich. Der sehr starke Bernhard Starkbaum im Tor der Wiener konnte lange die Null festhalten, ehe Jahnke die Scheibe 17 Sekunden vor Ablauf der Strafe gegen Wall doch noch ins Tor stochert (25.). Auch die Caps bekamen im zweiten Drittel Powerplay-Chancen, doch die Wiener konnten kein Kapital daraus schlagen. Kurz vor der Pause erhöhen die Ice Tigers in Person von Fox, der einen Rebound versenkte, auf 2:0 (39.). Kurz nach Beginn des Schlussabschnitts sorgte Schmölz für die Vorentscheidung. Der Nürnberger erkannte, dass vor Starkbaum viel Verkehr herrschte und schoss den Puck am chancenlosen Nationalteam-Goalie vorbei in Tor (44.). In weiterer Folge war die Luft aus dem Spiel raus, die Caps konnten nicht mehr gefährlich werden, Nürnberg verwaltete das Spiel klug. Für den Schlusspunkt sorgte Leonhardt mit seinem Treffer zum 4:0. Der Nürnberger fuhr allein auf Starkbaum zu, der keine Abwehrmöglichkeit mehr hatte. Der 36-Jährige, der sein Team lange im Spiel hielt, wurde trotz vier Gegentreffer nach der Partie zum besten Wiener gekürt.

Am Sonntag gegen Linz

Beim BMW Cup 2022 geht es für die spusu Vienna Capitals am Sonntag (14:00 Uhr) im Spiel um Platz 3 gegen die Steinbach Black Wings Linz weiter. Die Oberösterreicher verloren ihr Halbfinalspiel am Samstag gegen den tschechischen Erstligisten HC Energie Karlovy Vary mit 1:4. Für die Caps ist es das einzige Pre-Season-Duell gegen einen Vertreter aus der heimischen Liga. Beide Teams werden nach zuletzt mäßigen Ergebnissen in der Vorbereitung auf ein Erfolgserlebnis aus sein. Nach Testspiel-Erfolgen gegen HK SZ Olimpija Ljubljana (6:0) und gegen den deutschen Meister Eisbären Berlin (4:3) verloren die Linzer die letzten vier Partien in Folge gegen HC Ceske Budejovice (4:6 und 1:4), die Straubing Tigers (1:3) und Karlovy Vary.

Nürnberg Ice Tigers – spusu Vienna Capitals 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Tore Nürnberg: Jahnke (25., PP), Fox (39.), Schmölz (43.), Leonhardt (54.)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #29 Bernhard Starkbaum | #26 Stefan Stéen

1. Linie: #42 Alex Wall, #50 Mario Fischer (C) – #54 Max Zimmer – #15 James Sheppard, #77 Matt Bradley

2. Linie: #55 Chad Krys, #73 Niklas Würschl – #19 Lukas Kainz, #70 Radek Prokes, #6 Rafael Rotter

3. Linie: #5 Dominic Hackl, #20 Nico Brunner – #96 Niki Hartl, #25 Jeremy Gregoire, #3 Armin Preiser

4. Linie: #2 Lukas Piff, #11 Sascha Bauer – #10 Patrick Antal, #37 Christof Kromp, #21 Yannic Pilloni

Statement Dave Barr, Head-Coach der spusu Vienna Capitals: „Wir haben im ersten Drittel gut gespielt, haben aber schon wieder zu viele Strafen genommen. Wir werden das zwar bis zum Ligastart ausgeräumt haben, aber da müssen wir uns etwas einfallen lassen. Das größte Problem heute waren Scheibenverluste und das Befördern der Scheibe ins gegnerische Drittel. Daher waren wir heute viel mit verteidigen und backchecken beschäftigt. Wenn das passiert, wirst du schneller müde. Dazu mussten wir viel in Unterzahl arbeiten und haben dem Gegner so Schwung in der Offensive gegeben. Bernhard Starkbaum hat heute einige Paraden sehr einfach aussehen lassen. Er gab uns mit seinen Saves eine Chance, zurück ins Spiel zu kommen, aber wir haben uns letztendlich selbst ins Knie geschossen. Das morgige Spiel gegen Linz wird eine gute Herausforderung für uns, allerdings müssen wir vorrangig auf uns selbst schauen. Wir müssen ein solides Spiel über 60 Minuten abliefern und disziplinierter sein.“