Blue Devils werden ihrer Favoritenstellung gerecht

Bayreuth. (PM Tigers) Für die Tigers stand am Sonntagabend das vierte Derby in dieser Saison gegen die Blue Devils Weiden auf dem Plan.

Wieder mit von der Partie waren, nach den abgesessenen Sperren, Jayden Schubert und Ole Krüger. Aussetzen musste dafür Thomas Nuss, welcher beim Spiel gegen Stuttgart seine zweite 5 Minuten Strafe erhielt. Ebenso nicht im Kader waren weiterhin krankheits- bzw. verletzungsbedingt Andreé Hult und David Stach. Die Tigers starten somit mit jeweils drei Verteidigungs- und Sturmreihen in die Partie. Im Tor startete diesmal Lukas Schulte.

Trotz des dünnen Kaders startete die junge Bayreuther Mannschaft mutig in das Spiel. So war es Rudkovski, der in der zweiten Minute völlig frei vor Hübl auftauchte, dem die erste Chance in diesem Spiel gehörte. Als Schiling nur eine Minute später auf die Strafbank wanderte, nutzten die Weidener das Powerplay umgehend. So war es Rubes, freigespielt von Elsner, der seine Farben bereits in der vierten Minute in Führung brachte. In der Folge versuchten die Weidner die Führung auszubauen, doch die Bayreuther Defensive hielt dem Sturmlauf zunächst stand. Erst in der 12. Minute konnte Davis nach einem missglückten Klärungsversuch der Bayreuther Verteidigung die Chance nutzen, um die Führung der Blue Devils auszubauen. In den letzten Minuten des ersten Drittels bauten dann Gläser und erneut Rubes die Führung für die Gäste auf 0:4 aus.

Das zweite Drittel startet dann vielversprechender für die Tigers. Zunächst musste Bettauer auf die Strafbank, kurz vor Ablauf dieser Strafe gesellte sich Eberhardt dazu. Die Tigers versuchten Druck auf das Gehäuse von Hübl aufzubauen, doch Nicolas Schindler mit einem Schuss von außen, sowie Schubert und Fabian im Nachsetzen, konnten den Weidener Torhüter nicht überwinden. Kurz vor Ablauf der Strafen konnten die Gäste dann sogar einen weiteren Treffer bejubeln. Gläser erhöhte mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend auf 0:5. In der 24. Minute wurde dann das Line-Up der Tigers weiter ausgedünnt. Paul Fabian knallte nach einem Zweikampf unglücklich in die Bande und musste das Spiel für diesen Abend beenden. Nur zwei Minuten später konnte man, zum einzigen Mal an diesem Abend, auf Seiten der Tigers jubeln. Hofmann überwand mit einem platzierten Schuss in das Kreuzeck den Torhüter der Gäste. Angestachelt durch diesen Treffer bauten die Weidener in der Folge viel Druck auf. Doch die Bayreuther Defensive mit dem stark haltenden Schulte hielt diesem zunächst stand. Erst kurz vor der Pause konnten die Gäste in Person von Bettauer nochmals erhöhen. So ging es mit dem Zwischenstand von 1:6 in die zweite Drittelpause.

Zu Beginn des Schlussabschnitts durfte dann ein Bayreuther jubeln, jedoch auf der falschen Seite. Der kürzlich nach Weiden gewechselte Tom Schwarz erhöhte für die Gäste. Ein weiterer Aufreger im stimmungsvollen Tigerkäfig folgte wenig später, als der ehemalige Bayreuther Luca Gläser Ole Krüger in die Bande jagte. Krüger musste gestützt vom medizinischen Personal die Eisfläche zunächst verlassen, konnte jedoch glücklicherweise nach einer Behandlungspause zurückkehren. Zum Unverständnis der Bayreuther gab es in dieser Situation nur 2 Minuten für den Angreifer der Gäste. Ein wirkliches Powerplay kam nicht zustande, da die Schiedsrichter nur wenig später zwei Strafzeiten gegen die Tigers verhängten. Zunächst erhielt man eine 2-minütige Bankstrafe auf Seiten der Bayreuther, dann musste auch noch Burghard für Behinderung in die Kühlbox. Die Gäste nutzten dieses Überzahlspiel umgehend und erhöhten durch McPhee-Ward auf 1:8. In der 50. Minute hatte dann Nicolas Schindler die große Chance für die Tigers, doch Hübl rettete in höchster Not. In den letzten zehn Minuten dieses ungleichen Duells wollten die Blue Devils es dann nochmal wissen. Wieder war es McPhee-Ward der in der 56. Minute für die Weidener erhöhte, ehe in der gleichen Minute die Sicherungen bei Samanski durchbrannten. Nachdem Hofmann und Schmidbauer „die Telefonnummern austauschten“, ging Samanski den Bayreuther Jungspund an. Der Weidener Stürmer kassierte dafür eine 10 Minute Strafe und musste die Eisfläche folgerichtig verlassen. In den Schlussminuten schraubten Gläser und Schwarz das Ergebnis für ihr Team weiter in die Höhe, sodass man im Lager der Tigers schlussendlich eine 1:11 Niederlage in diesem Derby quittieren musste.

Dennoch ging auch nach diesem Abend kein Anhänger enttäuscht nach Hause. Die Weidener bestätigten ihr Leistungsvermögen und auf Seiten des Bayreuther konnte man erneut stolz auf eine stets kämpfende und nie aufgebende Mannschaft sein.

Das nächste Heimspiel der Bayreuth Tigers findet am nächsten Dienstag gegen den SC Riessersee statt. Spielbeginn im Tigerkäfig ist um 19:30 Uhr.

-tola-

Bayreuth Tigers vs. Weiden 1:11 (0:4, 1:2, 0:5)

Bayreuth: Schulte(S), Appler – S. Schindler, Klughardt, Rudkovski, Burghard (2), Ullmann (2), Krüger – Fabian, N. Schindler, Bergbauer (4), Drothen, Hofmann(4), Ledlin, Hermer, Schiling (2), Schubert

Weiden: Hübl, Weiß – Eberhardt (2), Schmidbauer (2), Schusser, Kolb, Ribnitzky, Davis, Bettauer (2) – Gläser (4), Samanski (12), Bruch (2), Schwarz (2), Elsner, Schmidt, Hechtl, Rubes, McPhee-Ward, Thielsch

Schiedsrichter: Kannengießer, Ratz – Lindner, Pfriem

Zuschauer: 1525

Strafen: Bayreuth: 14 Weiden: 26 PP: Bayreuth: 0/6 Weiden: 2/5

Torfolge: 0:1 (4.) Rubes (Elsner, Gläser) PP1, 0:2 (12.) Davis (Rubes), 0:3 (15.) Gläser (Rubes, Schmidt), 0:4 (17.) Rubes, 0:5 (23.) Gläser (Rubes, Bettauer) SH1, 1:5 (26.) Hofmann (Drothen, Rudkovski), 1:6 (39.) Bettauer (Samanski, Bruch) SH1, 1:7 (44.) Schwarz (McPhee-Ward, Kolb), 1:8 (47.) McPhee-Ward (Rubes, Elsner) PP2, 1:9 (56.) McPhee-Ward (Schmidt, Eberhardt), 1:10 (57.) Gläser (Elsner, Eberhardt), 1:11 (60.) Schwarz (Rubes, Davis)