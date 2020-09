Blue Devils: Weiteres Heimspiel in der Vorbereitung

Weiden. (PM Blue Devils) Das Vorbereitungsprogramm der Blue Devils Weiden steht. Nachdem bereits sechs Testspiele terminiert wurden, sind mit der Partie gegen die Black...

Weiden. (PM Blue Devils) Das Vorbereitungsprogramm der Blue Devils Weiden steht.

Nachdem bereits sechs Testspiele terminiert wurden, sind mit der Partie gegen die Black Dragons Erfurt die Planungen für die Saisonvorbereitung abgeschlossen. Das Spiel gegen Erfurt findet am 30.10. in Weiden statt. Somit bestreiten die Blue Devils fünf ihrer sieben Testspiele in der heimischen Hans Schröpf-Arena.

Somit stehen nun folgende Partien in der Vorbereitung fest:

9.10., 20:00 Uhr: Blue Devils Weiden – EV Landshut

16.10., 20:00 Uhr: Blue Devils Weiden – Passau Black Hawks

18.10., 18:30 Uhr: Blue Devils Weiden – Eisbären Regensburg

23.10., 20:00 Uhr: Hannover Indians – Blue Devils Weiden

25.10., 18:30 Uhr: Blue Devils Weiden – Hannover Indians

30.10., 20:00 Uhr: Blue Devils Weiden – Black Dragons Erfurt

01.11., 18:30 Uhr: Passau Black Hawks – Blue Devils Weiden