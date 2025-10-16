Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Blue Devils WeidenTransfermarkt GER

Blue Devils Weiden verstärken sich mit Torhüter-Talent

16. Oktober 20251 Mins read232
Simon Wolf von Red Bull München - © Bruno Dietrich / City-Press
Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden haben sich noch einmal auf der Torhüterposition verstärkt.

Simon Wolf vom PENNY DEL-Klub EHC Red Bull München unterstützt per Förderlizenz ab sofort die Max-Reger-Städter. Der 21-jährige Schlussmann gilt als eines der vielversprechendsten deutschen Torhütertalente.

Der in Schwabach geborene Wolf durchlief zunächst die Nachwuchsabteilung des EHC 80 Nürnberg, ehe er sich der Red Bull Academy in Salzburg anschloss. Dort durchlief er alle Altersstufen und empfahl sich durch starke Leistungen auch für die deutschen Nachwuchsnationalmannschaften.

Zur Saison 2024/2025 wechselte Wolf zum EHC Red Bull München, wo er in seiner Premierensaison sieben Einsätze in der PENNY DEL bestritt. Parallel sammelte er Spielpraxis bei den Tölzer Löwen in der Oberliga Süd, wo er ebenfalls siebenmal zwischen den Pfosten stand. In der laufenden Spielzeit kam er bereits viermal für München in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz.

Mit dem Wechsel nach Weiden soll der junge Torhüter nun zusätzliche Einsatzzeiten auf hohem Niveau erhalten und seine Entwicklung in der DEL2 weiter vorantreiben.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Simon ist ein talentierter junger Torhüter, der für sein Alter schon einiges an Erfahrung gesammelt hat. Aufgrund der Konstellation in München hat sich für uns die Gelegenheit ergeben, dass er nach Weiden kommt.“

Die Blue Devils danken dem EHC Red Bull München für die gute Zusammenarbeit im Rahmen der Förderlizenzvereinbarung.

