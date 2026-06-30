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Blue Devils Weiden

Blue Devils Weiden verstärken sich im Bereich Vermarktung: Lars Anselment wird Head of Sales & Partnership Management

30. Juni 20262 Mins read45
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Lars Anselment ist ab 01.07.2026 der neue Leiter Sales & Partnership Management bei den Blue Devils Weiden - © Claudia Bunk
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Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden setzen ihren eingeschlagenen Weg der Weiterentwicklung fort.

Zum 1. Juli 2026 übernimmt Lars Anselment die neu geschaffene Position des Head of Sales & Partnership Management und wird künftig den Bereich Sponsoring, Vertrieb und Partnerschaften verantworten.

Mit Lars Anselment kommt ein junger, ambitionierter Vermarktungsexperte mit Erfahrung im professionellen Sportbusiness nach Weiden. Zuletzt war der 25-Jährige bei SPORTFIVE Germany tätig und betreute dort zunächst im Bereich Direct Sales die Akquise und Entwicklung von Sponsoringpartnerschaften über verschiedene Sportarten hinweg, bevor er als Associate Sales für den VfB Stuttgart verantwortlich war. In dieser Funktion gehörten die Akquise und Betreuung von Partnerunternehmen, die Entwicklung individueller Vermarktungsstrategien sowie der Ausbau des Business-Netzwerks des Bundesligisten zu seinen zentralen Aufgaben.

In seiner neuen Funktion wird Lars Anselment die Vermarktungsaktivitäten der Blue Devils Weiden weiter professionalisieren und den strategischen Ausbau des Partnernetzwerks vorantreiben. Zu seinen Aufgaben werden insbesondere die Gewinnung neuer Sponsoren, die Weiterentwicklung bestehender Partnerschaften sowie die Konzeption innovativer Sponsoring- und Hospitality-Angebote gehören. Gemeinsam mit der Geschäftsführung und den bestehenden Partnern soll er die wirtschaftliche Basis des Klubs nachhaltig stärken.

Geschäftsführer Jörg Bayer: „Lars Anselment ist ein unheimlich motivierter und zielorientierter Mann mit klarem Blick für die Aufgabe. Seine hohe soziale Intelligenz wird ihm das Arbeiten erleichtern. Ich bin der festen Überzeugung mit ihm einen Mann für die Blue Devils gefunden zu haben, welcher diese komplexe Aufgabe hervorragend ausfüllen wird.“

Auch der gebürtige Lindauer blickt der Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen.

Lars Anselment: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf ab Juli Teil der Blue Devils Familie zu sein. Der Klub steht für Leidenschaft, Emotion und eine starke regionale Verbindung. Gemeinsam mit unseren Partnern möchte ich die Zukunft des Klubs gestalten. Dabei bedeutet modernes Partnership Management für mich vor allem, Beziehungen aufzubauen, Vertrauen zu schaffen und gemeinsam Mehrwerte für beide Seiten zu entwickeln.“

Mit der Besetzung dieser Schlüsselposition unterstreichen die Blue Devils Weiden ihren Anspruch, sich nachhaltig organisatorisch und wirtschaftlich weiterzuentwickeln.

Leo Conti: „Die Besetzung dieser Position ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Lars Anselment hat bereits wertvolle Erfahrungen im professionellen Sportbusiness gesammelt. Wir sind überzeugt, dass er neue Impulse setzen, unser Partnernetzwerk weiter ausbauen und die Blue Devils auf ihrem Wachstumskurs erfolgreich begleiten wird. Unsere Sponsoren sind neben unseren Fans die wichtigste Säule für erfolgreichen DEL2-Eishockeysport in Weiden. Deshalb wollen wir Partnerschaften künftig noch aktiver gestalten, zusätzliche Mehrwerte schaffen und ein starkes Netzwerk rund um die Blue Devils entwickeln. Sponsoring ist für uns mehr als reine Werbepräsenz – wir verstehen es als gelebte Partnerschaft, die auf Vertrauen, gemeinsamen Zielen und nachhaltigem Nutzen für beide Seiten basiert.“

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