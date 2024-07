Blue Devils Weiden verpflichten U18 Nationalspieler

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden haben Elias Pul verpflichtet und mit einem zweijährigen U21-Fördervertrag ausgestattet. Der U18-Nationalspieler wechselt von der RB...

Der U18-Nationalspieler wechselt von der RB Hockey Academy in die Oberpfalz.

Pul wurde 2006 in Weingarten geboren und besuchte im Alter von fünf Jahren die Laufschule des EV Ravensburg. Beim EVR durchlief er alle Nachwuchsmannschaften bis zur U13, ehe er zur zweiten Saisonhälfte im Dezember 2019 zum ESV Kaufbeuren wechselte. Dort spielte er bis zur U15 und entschied sich 2020 für einen Schritt nach Österreich in die renommierte Talentschmiede des EC Red Bull Salzburg.

Einen seiner bisher größten Erfolge feierte Elias Pul als Assistenzkapitän bei der U18-Weltmeisterschaft in Dänemark. In einem hochdramatischen Spiel gegen den Gastgeber gewann sein Team mit 6:4 und sicherte sich damit den Turniersieg und den Aufstieg in die Top-Division.

Der Linksschütze beschreibt sich selbst als schnell, mit sehr guter Scheibentechnik,gutem

Spielverständnis und viel Energie auf und neben dem Eis. Persönlich und sportlich hat der 18-Jährige ehrgeizige Pläne. Er möchte die Schule beenden und die Blue Devils bei internationalen Einsätzen mit der Nationalmannschaft vertreten.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter der Blue Devils Weiden: “Mit Elias kommt ein großes Talent aus Salzburg zu uns nach Weiden. Er hat ambitionierte Ziele und bringt viel Talent in der Offensive mit, muss aber noch an seiner Defensive arbeiten. Wir wollen Elias fordern und fördern, damit er seine persönlichen und sportlichen Ziele mit den Blue Devils erreichen kann.”

Elias Pul: “Ich bin ein sehr junger Spieler und möchte bei den Blue Devils so viel Eiszeit und Erfahrung wie möglich sammeln. Ich bin bereit, den neuen Weg mitzugehen und dem Verein zum Klassenerhalt zu verhelfen.”