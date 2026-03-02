Blue Devils Weiden verpflichten Quirin Glas-Bader, Patrik Mühlberger und Dennis Miller

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verstärken sich für die entscheidende Saisonphase mit gleich drei Neuzugängen: Neben Stürmer Quirin Glas-Bader und Torhüter Patrik Mühlberger stößt auch Offensivspieler Dennis Miller zur Mannschaft.

Glas-Bader und Mühlberger wechseln beide vom Süd-Oberligisten SC Riessersee in die Max-Reger-Stadt. Glas-Bader stammt aus dem Nachwuchs des SC Riessersee und schaffte über die weitere Ausbildung an der RB Hockey Akademie zur Saison 2023/2024 den Sprung in den Kader des PENNY-DEL-Ligisten EHC Red Bull München. Spielpraxis sammelte der Angreifer in den vergangenen drei Spielzeiten jedoch hauptsächlich beim SC Riessersee in der Oberliga Süd sowie beim ESV Kaufbeuren in der DEL2. In der Oberliga-Hauptrunde 2025/2026 erzielte der 22-Jährige in 47 Spielen 12 Tore und bereitete weitere 15 Treffer vor.

Aufgrund der Verletzung von Felix Noack und der nicht sicheren Verfügbarkeit von Förderlizenz-Goalie Simon Wolf stößt mit Patrik Mühlberger ein weiterer Torhüter zur Absicherung zu den Oberpfälzern. Der Schlussmann absolvierte in der abgelaufenen Oberligasaison 35 Einsätze. Erste DEL2-Erfahrung sammelte er bei den Starbulls Rosenheim.

Ebenfalls neu in Weiden ist Dennis Miller. Der 26-Jährige wechselt aus der Oberliga Süd von den Erding Gladiators in die Oberpfalz und bringt umfangreiche Erfahrung aus höheren Ligen mit. In der DEL stand der Offensivspieler bereits für die Augsburger Panther auf dem Eis, in der DEL2 lief er für die Tölzer Löwen, den Krefeld EV und den EHC Freiburg auf.

Im vergangenen Sommer wagte Miller den Sprung über den großen Teich: Die Kalamazoo Wings (ECHL), Farmteam der Vancouver Canucks, verpflichteten den Angreifer. Ende November kehrte er nach Deutschland zurück und schloss sich den Erding Gladiators an.