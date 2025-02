Blue Devils Weiden verpflichten nordamerikanisches Duo – Deal mit US-Investor vor Abschluss

Weiden. (PM Blue Devils) Kurz vor dem Ende der Transferperiode haben die Blue Devils noch einmal nachgelegt.

Der Verteidiger Matthew Sredl und der Stürmer James Hardie werden den DEL2-Aufsteiger im Kampf um den Klassenerhalt verstärken. Beide Spieler kommen heute Abend noch nicht zum Einsatz.

Mit Matthew Sredl kommt ein 22-jähriger Verteidiger ins Team, der bereits internationale Erfahrung mitbringt. Der gebürtige US-Amerikaner aus Grosse Pointe Farms, Michigan, spielte in seiner Juniorenzeit nicht nur in der OHL bei den Barrie Colts, sondern sammelte bereits früh Erfahrung im Herreneishockey in Schwedens dritthöchster Liga. In der ECHL lief er für die Worcester Railers, Orlando Solar Bears, Wichita Thunder und die Allen Americans auf, wo er bereits mit James Hardie zusammenspielte. Im Januar 2024 führte ihn sein Weg zum zweiten Mal nach Europa: Nach einer Station beim slowakischen Erstligisten HC 19 Humenné spielte er für Lillehammer IK in Norwegens höchster Liga und erhielt zuletzt einen Tryout-Vertrag beim HC Vítkovice in Tschechien.

Hardie stammt aus Barrie, Ontario, und kann auf eine erfolgreiche Juniorenkarriere zurückblicken. In der Ontario Hockey League (OHL) spielte er mehrere Jahre für die Mississauga Steelheads, wo er in seiner letzten Saison 2022/23 als Kapitän und Topscorer mit 90 Punkten glänzte. Sein Talent ebnete ihm den Weg in die East Coast Hockey League (ECHL), wo er für die Cincinnati Cyclones, Rapid City Rush, Allen Americans und zuletzt die Wheeling Nailers spielte. Die Blue Devils sind die erste europäische Station für den Kanadier, der im Januar 23 Jahre alt wurde.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: „James ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, der in Deutschland einen weiteren Schritt in seiner Karriere machen möchte. Er brennt für die neue Aufgabe und freut sich auf Weiden. Er ist ein Spieler, der durchaus scoren kann, wie man aus seinen Zahlen im Nachwuchsbereich sehen kann. Matthew konnte schon viel Erfahrung mit seinen jungen Jahren sammeln, da er bereits in verschiedenen Ligen gespielt hat. Er überzeugt läuferisch und spielt einen guten ersten Pass. Zudem ist er Rechtsschütze. In unserer angespannten Lage in der Verteidigung wird er uns sicherlich helfen können.“

Matthew Sredl: „Die Gespräche mit Jürgen Rumrich waren sehr gut. Ich freue mich, nach Weiden zu kommen und der Mannschaft in den möglichen Playoffs zu helfen. Ich sehe mich als Two-Way-Spieler, der sowohl offensiv als auch defensiv seinen Beitrag leisten kann und in jedem Spiel alles gibt.“

James Hardie: „Die Gelegenheit, nach Europa zu kommen, freut mich sehr – seit meiner Kindheit war ich nicht mehr hier. Als offensiv orientierter Spieler, der gerne Spielzüge kreiert, liebe ich es, Tore zu schießen und zu gewinnen. Ich freue mich auf Weiden und die Blue Devils und kann es kaum erwarten, loszulegen.“

Zur aktuellen Lage

Der Deal mit dem US-amerikanischen Investor steht vor dem Abschluss und soll noch im Februar notariell fixiert werden. Die Neuverpflichtungen wurden durch das großzügige Engagement unserer bisherigen Gesellschafter sowie weiterer Gönner ermöglicht. Unser Dank gilt zudem den Sponsoren und Fans, die den Blue Devils in den letzten Wochen und Monaten den Rücken gestärkt haben. Ein besonderer Dank geht auch an die Spieler und das Trainer- und Betreuerteam, die als Einheit zusammengewachsen sind und Woche für Woche alles geben.

