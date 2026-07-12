Blue Devils Weiden verpflichten neuen Stürmer aus Kanada

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verstärken ihre Offensive mit einem erfahrenen Angreifer: Brayden Tracey wechselt zur neuen Saison in die Oberpfalz.

Der 25-jährige Linksschütze kann auf die Erfahrung aus 190 AHL-Spielen sowie einem Einsatz in der NHL für die Anaheim Ducks zurückblicken und soll mit seiner internationalen Erfahrung für zusätzliche Qualität im Angriff sorgen.

Der gebürtige Kanadier absolvierte seine gesamte Nachwuchs- und Juniorenlaufbahn in Nordamerika. Er vertrat Team Kanada bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft und spielte in der Canadian Hockey League (CHL), der renommiertesten Juniorenliga der Welt. Mit starken Leistungen und beeindruckenden Statistiken im Trikot der Moose Jaw Warriors und der Victoria Royals machte Tracey schon früh auf sich aufmerksam und rückte ins Blickfeld der NHL-Scouts. Seine starken Leistungen im Juniorenbereich wurden belohnt: Im NHL Entry Draft 2019 wurde der talentierte Angreifer schließlich in der ersten Runde an insgesamt 29. Stelle von den Anaheim Ducks ausgewählt. Als erfolgreicher und gedrafteter Juniorenspieler galt er früh als Profi mit großem Potenzial auf höchstem Niveau.

Wenig überraschend wechselte Tracey nach dem Ende seiner CHL-Juniorenkarriere direkt in die AHL. Dort absolvierte er insgesamt 190 Spiele, erzielte 30 Tore und bereitete 54 weitere Treffer vor – starke Leistungen, die ihm schließlich sein Debüt in der NHL einbrachten. Den Großteil seiner bisherigen Profikarriere verbrachte Tracey in Nordamerika auf AHL-Niveau. Zuletzt sammelte der Offensivspieler jedoch auch wertvolle Erfahrungen im europäischen Eishockey und stand in Finnland, der Slowakei und Schweden auf dem Eis. Mit dieser Mischung aus nordamerikanischer und europäischer Erfahrung soll Brayden Tracey in der kommenden Saison eine wichtige Rolle im Team der Blue Devils Weiden übernehmen.

Stephan Seeger Jr., sportlicher Leiter: „Brayden bringt einen beeindruckenden sportlichen Werdegang mit nach Weiden. Er ist ein äußerst talentierter Stürmer mit einem außergewöhnlichen Spielverständnis, der seine Aufgaben ruhig, überlegt und professionell angeht. Durch seine jüngsten Stationen in der Slowakei und in Schweden bringt er wertvolle internationale Erfahrung mit und hat das Potenzial, in der DEL2 sofort offensiv Akzente zu setzen. Er verfügt über hervorragende Stocktechnik, eine ausgezeichnete Übersicht und die Fähigkeit, sowohl im Fünf-gegen-Fünf als auch im Powerplay für Torgefahr und Punkte zu sorgen. Wir sind überzeugt, dass seine hohe Einsatzbereitschaft und seine starke Arbeitseinstellung nicht nur unser Team bereichern, sondern auch seine Mitspieler mitreißen werden. Brayden ist ein echter Teamplayer und wird mit seinem Charakter sowie seiner Erfahrung eine große Bereicherung für unsere Kabine sein. Wir freuen uns sehr, Brayden Tracey künftig im Trikot der Blue Devils zu sehen. Herzlich willkommen in Weiden, Brayden!“

Brayden Tracey: „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mich den Blue Devils Weiden anzuschließen und kann es kaum erwarten, nach Deutschland zu kommen. Ich habe bereits viel Gutes über den Club, die Fans und die Stadt gehört und freue mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen das Team weiterzubringen. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen und gemeinsam in die neue Saison zu starten.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Brayden Tracey @ Elite Prospects

470 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro