Blue Devils Weiden verpflichten Michael Regush

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verstärken ihren Angriff mit einem weiteren vielversprechenden Neuzugang: Michael Regush wechselt zur kommenden Saison nach Deutschland in die Max-Reger-Stadt.

Der 27-jährige Kanadier wird als vierter Kontingentspieler das Trikot der Blue Devils tragen.

Der in British-Columbia geborene Rechtsschütze begann seinen Karriereweg im kanadischen Nachwuchseishockey, ehe er seine Entwicklung in Kanada und den USA fortsetzte. Bereits früh machte er durch seine offensive Qualität auf sich aufmerksam. In der Saison 2016/2017 spielte er unter anderem gemeinsam mit dem Ex-Blue-Devils-Stürmer Tyler Ward. Während Ward damals in 34 Partien auf 14 Tore und 16 Vorlagen kam, steuerte Regush in 47 Spielen starke 14 Treffer und 22 Assists bei.

Den nächsten wichtigen Schritt seiner Laufbahn machte Regush an der renommierten Cornell University. Zwischen 2018 und 2021 entwickelte er sich dort zu einer festen Größe im Team und feierte zahlreiche Erfolge. Mit den Big Red gewann er zwei Ivy-League-Meisterschaften sowie zwei ECAC-Meisterschaften. Darüber hinaus wurde er als vielversprechendster Neuling ausgezeichnet und unterstrich damit sein großes Potenzial.

Für seine letzte NCAA-Saison wechselte Regush 2021/2022 an die Miami University of Ohio. Dort absolvierte er auch 24 Spiele für die RedHawks. Insgesamt bestritt der Kanadier während seiner College-Karriere 89 NCAA-Partien und sammelte dabei 42 Scorerpunkte.

Seine starken Leistungen im College-Eishockey blieben auch den Profiklubs nicht verborgen. Im Herbst 2022 erhielt Regush die Möglichkeit, für die Vancouver Canucks beim Young Stars Classic aufzulaufen und wurde anschließend in den Trainingslagerkader berufen. Im weiteren Saisonverlauf folgte der Wechsel zu den Abbotsford Canucks in die AHL, wo er 18 Spiele absolvierte und zwei Treffer erzielte.

Nach seinen ersten Erfahrungen im nordamerikanischen Profibereich zog es Regush nach Europa. In der Saison 2024/2025 war der kanadische Center bester Vorlagengeber der britischen Elite Ice Hockey League (EIHL) und führte die Liga mit 39 Assists an. Er sammelte für Coventry Blaze insgesamt 52 Scorerpunkte in 54 Hauptrundenspielen. In der vergangenen Saison stand er für die Rouen Dragons in Frankreich auf dem Eis und bestätigte seine Offensivqualitäten eindrucksvoll. In 45 Partien verbuchte er 13 Tore und 26 Assists.

Stephan Seeger Jr., sportlicher Leiter: „Michael ist ein Center, der ein starkes Zwei-Wege-Spiel mitbringt, also sowohl offensiv als auch defensiv Akzente setzt. Er verfügt über herausragende Qualitäten am Bullypunkt – ein Bereich, den wir in unserem Kader gezielt stärken wollten. Michael verfügt über ein ausgezeichnetes Spielverständnis, ist mit der Scheibe vor dem gegnerischen Tor äußerst durchsetzungsstark und bleibt ständig in Bewegung. Er ist ein ehrgeiziger Wettbewerber, der bei jedem Wechsel für Weiden Leidenschaft, Tempo und Kreativität aufs Eis bringen wird. Wir freuen uns sehr, Michael zu seiner ersten Saison in Deutschland begrüßen zu dürfen, und sind überzeugt, dass er unserer Offensive vom ersten Tag an wichtige Impulse verleihen wird.“

Michael Regush: „Ich freue mich sehr darauf, nach Deutschland zu kommen und mit dieser Mannschaft loszulegen. Ich habe großes Vertrauen in das Management und das Trainerteam und teile ihre Vision für die Identität und Entwicklung der Mannschaft. Ich kann es kaum erwarten, vor den Fans zu spielen! Wir sehen uns schon bald!“

71 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro