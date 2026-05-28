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Blue Devils Weiden verlängern mit Patrik Mühlberger

28. Mai 20261 Mins read48
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Patrik Mühlberger - © Sportfoto-Sale (MK)
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Weiden. (PM Blue Devils) Der 21-jährige Torhüter hat seinen Vertrag bei den Oberpfälzern verlängert und wird auch in der kommenden Saison für die Weidener auflaufen.

Der in Traunstein geborene Linksfänger absolvierte seine Eishockey-Ausbildung bei den Jung-Eisbären Regensburg sowie den Starbulls Rosenheim. In Rosenheim sammelte Mühlberger auch seine ersten Erfahrungen in der DEL2, ehe er in der vergangenen Spielzeit beim SC Riessersee in der Oberliga Süd zwischen den Pfosten stand. Dort absolvierte der junge Goalie insgesamt 35 Einsätze. Zum Ende der vergangenen Saison wechselte er dann nach Weiden, wo er nun auch in der kommenden Saison im Trikot der Oberpfälzer auflaufen wird.

Stephan Seeger Jr., sportlicher Leiter: „Als Patrik gegen Ende der vergangenen Saison vom SC Riessersee zu uns kam, brachte er bereits wertvolle Tiefe in unseren Kader. Er überzeugt durch starke technische Fähigkeiten, Ruhe und Präsenz im Tor. Die ausgeprägte Arbeitsmoral und die Liebe zum Detail zahlen sich bei diesem jungen Torhüter deutlich aus. Bereits mit 21 Jahren zeigt er eine kontinuierliche Entwicklung zwischen Oberliga und DEL2. Wir freuen uns darauf, diesen Weg auch in der kommenden Saison gemeinsam fortzusetzen und heißen Patrik herzlich zurück in Weiden.“

Patrik Mühlberger: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei den Blue Devils Weiden verlängert zu haben und bin stolz, weiterhin Teil des Teams zu sein. Ich blicke voller Vorfreude auf die kommende Saison und werde weiterhin alles für die Blue Devils geben!“

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