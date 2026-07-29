Blue Devils Weiden verabschieden Neal Samanski

Weiden. (PM Blue Devils) Nach fünf Jahren im Trikot der Blue Devils Weiden wird Neal Samanski in der kommenden Saison nicht mehr für die Oberpfälzer auflaufen.

Der 27-jährige gebürtige Erdinger kam in der Saison 2021/2022 von den Iserlohn Roosters nach Weiden und war Teil der Oberliga-Meistermannschaft, die den Aufstieg in die DEL2 schaffte. Insgesamt absolvierte er 244 Spiele für die Blue Devils und erzielte dabei 67 Tore und 110 Vorlagen.

Teampräsident Stephan Seeger Sr.: „Neal war für die Blue Devils ein äußerst fleißiger und produktiver Stürmer. Mit seiner körperbetonten Spielweise brachte er in der vergangenen Saison eine zusätzliche Komponente in unser Team. Er verfügt über ein großes spielerisches Potenzial, das ihm unabhängig davon, wo er seine Karriere fortsetzt, zugutekommen wird. Wir wünschen ihm für seine Zukunft und seinen weiteren Weg viel Erfolg.“

Die Blue Devils Weiden wünschen Neal Samanski für seinen weiteren Lebensweg – sportlich wie privat – alles Gute und bedanken sich herzlich für seinen Einsatz und sein Engagement im Trikot der Blue Devils!

Seine Karriere in Zahlen

Source: Neal Samanski @ Elite Prospects

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