Blue Devils Weiden: Trainer und Schlüsselspieler verlängern

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden setzen auf der Position des Cheftrainers auf Kontinuität: Der Vertrag mit Sebastian Buchwieser wurde um ein weiteres Jahr verlängert.

Damit bleibt der Erfolgscoach auch in der kommenden Saison die treibende Kraft hinter der sportlichen Entwicklung des Clubs.

Seit vier Jahren prägt Buchwieser als Cheftrainer das Weidener Eishockey. Zur Saison 2021/2022 übernahm der Mittenwalder das Amt von Kim Collins und formte die Blue Devils Schritt für Schritt zu einer Spitzenmannschaft. Nach zwei Auszeichnungen als Trainer des Jahres in der Oberliga Süd führte er sein Team 2023 ins Finale, wo man sich den Starbulls Rosenheim geschlagen geben musste. Doch bereits in der darauffolgenden Saison 2023/24 gelang der große Coup: Mit einem Finalsieg gegen die Hannover Scorpions krönte sich Weiden zum Oberliga-Meister und stieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse auf.

Auch in der DEL2 setzte der 45-Jährige seine Erfolgsgeschichte fort. Trotz aller Herausforderungen führte er die Blue Devils souverän ins Playoff-Viertelfi nale gegen die Krefeld Pinguine, denen man sich in sechs hart umkämpften Spielen geschlagen geben musste. Seine herausragende Arbeit wurde mit der Auszeichnung zum Trainer des Jahres in der DEL2 gewürdigt – eine weitere Bestätigung seiner außergewöhnlichen Leistung.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: “Bassa hat einen enormen Anteil an der sportlichen Entwicklung der Blue Devils Weiden. Er führt die Mannschaft nicht nur mit Fachwissen und taktischem Gespür, sondern auch mit seiner starken Kommunikation und seinem herausragenden Charakter. Deshalb freut es mich sehr, dass wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mindestens ein weiteres Jahr fortsetzen.“

Sebastian Buchwieser, Cheftrainer Blue Devils Weiden: “Was mir besonders imponiert hat, war die geschlossene Unterstützung der gesamten Vereinsführung in der schwierigen Phase im Oktober und November. Schon damals wollten sie mit mir verlängern. Dieses Vertrauen hat mich sehr beeindruckt. Normalerweise steht ein Trainer nach einer Niederlagenserie zur Diskussion, aber hier war das Gegenteil der Fall. Nach dem Einstieg des neuen Eigentümers kam Jürgen erneut auf mich zu, und für mich war schnell klar: Meine Arbeit hier ist noch nicht beendet. Ich freue mich riesig, in der kommenden Saison in der Hans-Schröpf-Arena eine starke Mannschaft zu coachen und gemeinsam an weiteren Erfolgen zu arbeiten.”

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Vladislav Filin bleibt an Bord

Allrounder verlängert bis 2027

Die erste Vertragsverlängerung mit einem Spieler ist perfekt: Die Blue Devils Weiden binden Schlüsselspieler Vladislav Filin für zwei weitere Jahre.

Der 30-Jährige hatte maßgeblichen Anteil am Oberliga-Meistertitel und dem Aufstieg in die DEL2 und wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Team spielen.

Seit seinem Wechsel von den Dresdner Eislöwen nach Weiden vor zwei Jahren hat sich Filin als absoluter Leistungsträger etabliert. Besonders in der Aufstiegssaison 2023/24 spielte er eine entscheidende Rolle: Im sechsten Finalspiel gegen die Hannover Scorpions erzielte er zwei Treffer – darunter das vorentscheidende 4:1 fünf Minuten vor Schluss sowie das Empty-Net-Goal zum 5:1.

In der vergangenen Saison bewies Filin nicht nur seine Offensivqualitäten, sondern überzeugte auch mit seiner Vielseitigkeit. Aufgrund von Personalmangel half er in der Verteidigung aus und zeigte dort seine läuferische Stärke und Übersicht. Allerdings blieb er nicht von Rückschlägen verschont: Beim letzten Gastspiel in Landshut zog er sich eine Oberkörperverletzung zu und verpasste das letzte Viertel der Hauptrunde. Erst im Playoff-Viertelfi nale gegen Krefeld kehrte er in den Kader zurück, musste aber nach drei Einsätzen erneut pausieren.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils: “Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Vlad. Er gibt immer 100 Prozent – egal ob im Training, im Spiel oder im Kraftraum. Seine läuferischen Fähigkeiten und Vielseitigkeit machen ihn sowohl als Stürmer als auch als Verteidiger wertvoll. Vlad spielt dort, wo der Trainer ihn braucht, und passt auch menschlich hervorragend in unser Team.”

Vladislav Filin: “Als sich die Chance ergab, in Weiden zu bleiben, musste ich nicht lange überlegen. Ich bin sehr froh, weiterhin Teil dieser Organisation und besonders dieser Mannschaft zu sein. Wir haben großartige Charaktere, das Umfeld passt perfekt, die Fans sind fantastisch – und auch für meine Familie stimmt alles. Wir fühlen uns in Weiden rundum wohl. Es ist ein sehr familiäres Umfeld, in dem man nicht nur als Eishockeyspieler, sondern als Mensch geschätzt wird. Genau das schafft eine Atmosphäre, in der sich auch meine Familie und ich einfach wohlfühlen.”

Eishockey-Magazin TV