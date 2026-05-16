Blue Devils Weiden stellen die Weichen: Posten des Cheftrainers und des sportlichen Leiters sind neu besetzt

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden freuen sich, David Matsos als Head Coach bestätigen zu dürfen.

Matsos kommt mit einem umfangreichen Eishockey-Lebenslauf in die Max-Reger-Stadt. Dazu zählen eine erfolgreiche Spielerkarriere sowie eine Trainerlaufbahn, die geprägt ist von Siegesserien, Meisterschaften und der Fähigkeit, Spieler gezielt weiterzuentwickeln und diese Entwicklung in Erfolge auf dem Eis umzumünzen.

Bevor Matsos seine professionelle Spielerkarriere begann, gewann er 1993 mit den Soo Greyhounds der OHL den begehrten Memorial Cup. 1994 begann er international für Team Kanada zu spielen und gewann 1996 bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren die Silbermedaille, bevor er einen mehrjährigen Vertrag als Free Agent bei den Tampa Bay Lightning unterschrieb. Nach drei Jahren in der AHL bei den Adirondack Red Wings und den Hamilton Bulldogs zog es Matsos nach Deutschland, wo er bis 2001 zwei erfolgreiche Spielzeiten in der 2. Liga für den EC Bad Nauheim absolvierte. Die letzten fünf Jahre seiner Karriere verbrachte er in Großbritannien bei den Belfast Giants und den Bracknell Bees. 2006 beendete er seine aktive Laufbahn bei den Cardiff Devils aus der EIHL als Spieler/Assistenztrainer.

Der gebürtige Kanadier blieb anschließend in Großbritannien und begann dort seine Profi-Karriere als Cheftrainer. Mit den Sheffield Steelers gewann er 2008 und 2009 zweimal in Folge die EIHL-Playoff-Meisterschaft und wurde 2008 zudem als „Trainer des Jahres“ ausgezeichnet. Danach kehrte Matsos nach Kanada zurück, wo er eine langjährige Trainerkarriere in der OHL begann – einer Liga innerhalb der CHL, der weltweit höchsten Junioren-Topliga im Eishockey. Zwischen 2010 und 2013 war er Assistenztrainer der Windsor Spitfires, bevor er von 2015 bis 2017 als Cheftrainer der Sudbury Wolves tätig war. Von 2017 bis 2020 war er Associate Coach bei den Hamilton Bulldogs. Danach verließ Matsos die OHL, um zwischen 2023 und 2025 in der lokalen Greater Ontario Junior Hockey League (GOJHL) als Trainer zu arbeiten. In der vergangenen Saison kehrte er als Assistenztrainer der Sarnia Sting in die OHL zurück.

Teampräsident Stephan Seeger: „Dave Matsos ist ein Trainer auf höchstem Niveau mit nachgewiesen Erfolgen. Er hatte eine außergewöhnliche Karriere als Spieler, aber meiner Ansicht nach ist seine Laufbahn als Trainer sogar noch außergewöhnlicher. Ich kenne ihn persönlich seit zwölf Jahren und wir haben gemeinsam an mehreren Eishockeyprojekten gearbeitet, die seine außergewöhnlichen Fähigkeiten als Trainer deutlich gemacht haben. Er ist ein Meister der Spielerentwicklung, ein taktisch äußerst versierter Trainer auf dem Eis und verfügt über eine charismatische Persönlichkeit. Diese Eigenschaften passen perfekt zu unserem Teamprofil in dieser Saison. Wir haben eine junge Mannschaft, die die Führung unserer erfahrenen Spieler brauchen wird und Dave weiß, wie man Führungsspieler zu echten Führungspersönlichkeiten entwickelt. In dieser Saison werden unsere Spieler nicht nur an ihren Fähigkeiten auf dem Eis gemessen, sondern auch an Werten wie gegenseitigem Respekt, Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt und Arbeitsmoral im Training.“

Teampräsident Stephan Seeger ergänzt: „Obwohl Dave auch andere Angebote auf höherem Niveau und mit besseren finanziellen Konditionen vorliegen hatte, entschied er sich nach mehreren intensiven Gesprächen für den Cheftrainerposten bei uns. Er hat sich ganz bewusst für Weiden entschieden, weil er der visionäre Typ ist, der genau solche Herausforderungen im Eishockey sucht und lebt. Wir können uns glücklich schätzen, in dieser Saison einen so erfolgreichen und engagierten Trainer zu haben – jemanden, der wirklich hier sein möchte, jemand, der etwas aufbauen will und für den unsere Jungs in jedem Spiel mit Stolz aufs Eis gehen werden. Ich bin überzeugt davon, dass Dave enorm in unsere Spieler investieren und ein Team formen wird, das über sein eigentliches Potenzial hinauswächst. Er weiß, dass dies ein Prozess ist aber er ist ein Gewinner, der eine Siegermentalität lebt und fördert. Ich habe großes Vertrauen in Daves Fähigkeit, diese Aufgabe erfolgreich zu meistern. Willkommen in Weiden, Coach Matsos.“

Stephan Seeger Jr. wird sportlicher Leiter der Blue Devils Weiden

Die Blue Devils Weiden haben Stephan Seeger Jr. zum General Manager der Mannschaft für die Saison 2026/27 ernannt.

Stephan Seeger Jr. spielte zunächst für die „Bruins“ der Brunswick School in der New England Preparatory High School League sowie für die Connecticut Oilers in der Empire Junior Hockey League, bevor er 2013 im Entry Draft von den Moncton Wildcats aus der Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) ausgewählt wurde. Im Jahr 2014 spielte Stephan in der United States Hockey League (USHL) für die Des Moines Buccaneers sowie in der British Columbia Hockey League (BCHL) für die Merritt Centennials. 2015 kehrte er in den Major-Junior-Bereich zurück und lief für die Flint Firebirds in der Ontario Hockey League (OHL) auf. Seine letzte Juniorensaison absolvierte er 2016 erneut bei den Merritt Centennials in der BCHL. Anschließen kam Seeger im Alter von 21 Jahren nach Deutschland, um seine Profikarriere zu beginnen. Zwischen 2017 und 2019 spielte er zwei Jahre in der DEL2 für die Löwen Frankfurt und den EHC Freiburg, ehe Verletzungen ihn dazu zwangen, seine aktive Karriere zu beenden.

Seeger startete seine Trainerkarriere 2020 als Assistenztrainer bei den Alberni Valley Bulldogs in der BCHL. 2023 absolvierte er seine Ausbildung zum General Manager und Scout am Sports Management Worldwide Institute, wo er unter anderem vom ehemaligen General Manager der Boston Bruins, Harry Sinden, betreut wurde. Im selben Jahr wurde er General Manager und Assistant Coach des Juniorenprogramms der Connecticut Oilers. 2024 begann Stephan die Saison in der BCHL als Associate Coach der Powell River Kings an der Seite von Stanley-Cup- und Hall-of-Fame-Mitglied Glenn Anderson, bevor er dort bis 2026 die Position des Cheftrainers und General Managers übernahm.

David Matsos, Cheftrainer der Blue Devils Weiden erklärt: „Ich kenne Steph noch aus seiner Zeit als Spieler in der OHL. Bevor er 2015 seinen Vertrag bei den Flint Firebirds unterschrieben hat, nahm er damals sogar an unserem Trainingscamp in Sudbury teil. Ich erinnere mich daran, dass er schon damals eine unermüdliche Arbeitsmoral auf dem Eis hatte, aber auch sein großes Spielverständnis war bereits in jungen Jahren deutlich erkennbar. In den vergangenen sechs Wochen haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht, unsere Vorstellungen für das Team der kommenden Saison ausgetauscht, den aktuellen Stand unseres Kaders analysiert analysiert und sowohl sportliche als auch organisatorische Ziele definiert.

Zwischen uns stimmt die Chemie einfach. Ich freue mich sehr auf den Start, und wir werden weiterhin eng zusammenarbeiten, um in Weiden eine erfolgreiche Blue-Devils-Mannschaft aufzubauen.“

Jürgen Rumrich: „In den bisherigen Gesprächen habe ich Stephan Jr. als sehr engagierten und motivierten Menschen kennengelernt. Die vergangenen Wochen haben wir bereits intensiv genutzt, um eine bestmögliche Übergabe vorzubereiten und die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start zu schaffen. Die Aufgabe bringt große Verantwortung mit sich, für die ich ihm viel Erfolg und das richtige Gespür wünsche.“

Stephan Seeger Jr. selbst sagt: „Ich bin dankbar für die Möglichkeit, in dieser Saison eine Rolle in Weiden übernehmen zu dürfen. Ich möchte mich bei Jürgen für alles bedanken, was er mir in den vergangenen Jahren vermittelt hat. Seine Einblicke und Erfahrungen waren von unschätzbarem Wert und ich bin sehr froh, hinter den Kulissen mit ihm zusammengearbeitet zu haben. Sein nächstes Team bekommt einen echten Botschafter des deutschen Eishockeys. Ich weiß, dass diese Saison eine neue Herausforderung mit sich bringt, aber ich bin bereit dafür und freue mich darauf, eine Mannschaft aufzubauen, auf die wir sowohl auf dem Eis als auch innerhalb der Gemeinschaft stolz sein können. Mit Coach David Matsos haben wir einen großartigen Leader hinter der Bande, den ich schon immer als außergewöhnlichen und hoch talentierten Eishockey-Fachmann respektiert habe. Er wird unsere jungen Spieler auf eine Weise weiterentwickeln, die sie sich vielleicht selbst nie zugetraut hätten, und gleichzeitig unsere erfahrenen Spieler fordern und motivieren, Führungsrollen auf dem Eis und in der Kabine zu übernehmen. Wir haben eine klare Vision für die Blue Devils Weiden in dieser Saison und mit der richtigen Einstellung sowie harter Arbeit können wir ein äußerst unangenehmer Gegner werden. Ich freue mich darauf, unsere Sponsoren, Fanclubs, Ehrenamtlichen und alle Mitarbeiter kennenzulernen. Ihr alle seid ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Teamumfelds und ich danke euch schon jetzt für euren Beitrag. Servus.“