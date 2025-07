Blue Devils Weiden starten mit fünf Importspielern in die neue DEL2-Saison

Weiden. (PM Blue Devils) Die Kaderplanung der Blue Devils Weiden für die kommende DEL2-Saison ist vorerst abgeschlossen: Mit Tommy Muck und Tyler Ward wurden zwei Leistungsträger aus der Vorsaison weiter an den Verein gebunden.

Zudem verstärken mit Michael McNiven, Zach Tsekos und Nick Jermain drei Nordamerikaner das Team.

Die Blue Devils gehen mit insgesamt fünf Importspielern in die neue Spielzeit – ein bewusst gewählter Schritt, um besser auf mögliche Ausfälle durch Verletzungen oder Krankheiten reagieren zu können. Alle Neuzugänge bringen bereits Europa-Erfahrung mit.

Tommy Muck – die Konstante in der Defensive

Der US-Amerikaner wechselte vor der vergangenen Saison von den Odense Bulldogs nach Weiden. In seiner ersten Spielzeit in der DEL2 zählte der Verteidiger zu den konstantesten Akteuren auf seiner Position: Er absolvierte alle Spiele, sammelte dabei 33 Punkte und gehörte ligaweit zu den zehn Verteidigern mit der höchsten Eiszeit. Die Vertragsverlängerung mit dem laufstarken und spielintelligenten Verteidiger ist ein starkes Zeichen.

Der 29-Jährige freut sich auf die Rückkehr:

„Wir haben eine großartige Truppe in der Kabine, und ich kann es kaum erwarten, wieder mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Die Fans haben uns in der vergangenen Saison unglaublich unterstützt, und ich freue mich schon darauf, in der kommenden Spielzeit wieder vor ihnen zu spielen.“

Tyler Ward – der Torjäger

Der 25-Jährige geht in seine dritte Saison im Trikot der Blue Devils. Nach einer Schulterverletzung verpasste der Linksschütze die Vorbereitung 2024/25 und brauchte einige Zeit, um seinen Rhythmus zu fi nden. Im Verlauf der Saison steigerte sich der Kanadier jedoch kontinuierlich und wusste mit starken Leistungen zu überzeugen. Ein besonderer Moment war sein Overtime-Siegtor im letzten Hauptrundenspiel gegen den EC Bad Nauheim: Nach einem Bully-Gewinn von Tomas Rubes startete Ward durch und verwandelte eiskalt. Insgesamt verpasste der Stürmer nur ein Hauptrundenspiel. In 60 DEL2-Partien erzielte er 35 Tore und gab 34 Vorlagen.

Die Vorfreude auf die neue Saison ist beim Kanadier spürbar:

„Ich freue mich riesig, in der kommenden Saison wieder in Weiden zu sein! Es ist eine tolle Chance für mich, mich weiterzuentwickeln und mit dem Team in der DEL2 richtig anzugreifen. Ich kann es kaum erwarten, ins Training einzusteigen, damit wir zum Saisonstart direkt Vollgas geben können.“

Auch der Sportliche Leiter Jürgen Rumrich ist sehr froh, dass Tommy Muck und Tyler Ward weiterhin Teil des Teams sind:

„Tommy ist läuferisch unheimlich stark, kann sich hervorragend aus Drucksituationen befreien und liefert in jedem Spiel konstant starke Leistungen ab. Sowohl offensiv als auch defensiv ist er äußerst zuverlässig und darüber hinaus in der Lage, viele Minuten zu spielen. Tyler hat bewiesen, wie wertvoll er für uns ist. Er ist nicht nur ein gefährlicher Torjäger, sondern arbeitet auch stark in der Defensive. Darüber hinaus passt er mit seinem einwandfreien Charakter hervorragend nach Weiden.“

Michael McNiven – Erfahrung für das Tor

Der 28-jährige Goalie bringt reichlich Erfahrung aus Nordamerika mit: Einige individuelle Auszeichnungen im Juniorenbereich, Einsätze in der AHL und ECHL sowie ein Kurzeinsatz für den Rekord-Stanley-Cup-Sieger Montréal Canadiens in der Saison 2021/22 sprechen für seine Qualität und Klasse zwischen den Pfosten. Nach seiner Station in der französischen Ligue Magnus in der Saison 2023/24 legte der Linksfänger eine Pause vom Profi -Eishockey ein und war als Torwarttrainer bei den Powell River Kings tätig. Jetzt kehrt der Kanadier hoch motiviert aufs Eis zurück und will in Weiden neu angreifen:

„Ich freue mich, in der kommenden Saison das Trikot der Blue Devils zu tragen. Mein Ziel ist klar: Ich will Spiele gewinnen, mich weiterentwickeln und der Mannschaft dabei helfen, um die Meisterschaft mitzuspielen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und meinen Teil zum Erfolg in Weiden beizutragen!“

Zach Tsekos – Ausgezeichneter Zwei-Wege-Stürmer

Der 28-jährige Mittelstürmer ist der dritte Kanadier im Bunde. Tsekos gewann mit der Clarkson University die NCAA-Championship der Eastern College Athletic Conference (ECAC) und wurde in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 zweimal in Folge zum besten Defensivstürmer der Liga gewählt. Nach Stationen in der AHL und ECHL wechselte Tsekos zu den Dundee Stars in die britische EIHL. In seiner ersten Europa-Saison erzielte er seine bislang beste Punkteausbeute (19 Tore und 27 Vorlagen in 50 Spielen) – daran möchte er in Weiden anknüpfen:

„Ich war sofort von Weiden begeistert. Die Leidenschaft und die Unterstützung, die die Stadt der Mannschaft entgegenbringt, waren einer der Hauptgründe, warum ich hier spielen wollte. Mein Ziel und meine Hoffnung für die kommende Saison ist es, ein wichtiger Teil eines Teams zu sein, das um die Meisterschaft mitspielt.“

Nick Jermain – Angreifer mit internationaler Erfahrung

Der 29-Jährige ist neben Tommy Muck der zweite US-Amerikaner im Team. Der Flügelstürmer war Kapitän der Quinnipiac University (NCAA) und sammelte anschließend internationale Erfahrung bei den Coventry Blaze (EIHL), in der Slowakei (HK Poprad) sowie in der französischen Ligue Magnus (Anglet Hormadi Élite), wo auch Tomas Rubes aktiv war. In Nordamerika lief er für verschiedene Teams in der ECHL auf. Nun wagt Jermain zum vierten Mal den Sprung über den Atlantik – diesmal ins Trikot der Blue Devils.

„Ich freue mich riesig, in dieser Saison Teil der Blue Devils Weiden zu sein. Im Team und im Umfeld gibt es viele vertraute Gesichter, und ich hoffe, meinen Beitrag zu vielen Siegen leisten zu können.“

Jürgen Rumrich freut sich auf die Neuzugänge und sagt:

„Mit Nick bekommen wir einen läuferisch gut ausgebildeten Spieler, der auch schon einiges an Erfahrung in verschiedenen Ligen in Europa gesammelt hat. Bei der Eingewöhnungszeit wird ihm sicherlich helfen, dass er schon sehr erfolgreich mit Zach und Tyler zusammen in einer Mannschaft gespielt hat. Zach war zwei Jahre lang Kapitän seiner College-Mannschaft – das allein sagt schon viel über seine Qualitäten und seinen Charakter aus. Er ist ein Mittelstürmer, der in beiden Zonen präsent ist, läuferisch überzeugt und ein gutes Auge für seine Mitspieler hat. Michael hat in der vergangenen Saison kein Spiel absolviert, dennoch bin ich überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird. Er ist hochmotiviert, hat im Sommer intensiv trainiert und will noch einmal richtig angreifen. Mit seiner Erfahrung soll er außerdem unsere jungen Torhüter unterstützen.“

Anlässlich der Vertragsverlängerungen und Neuzugänge äußert sich Team President Stephan Seeger nicht nur zur Kaderplanung, sondern auch zur Übernahme der Blue Devils durch die Birch Group:

„Eine der ersten Maßnahmen des Managements der Birch Group nach der Übernahme der Blue Devils war die Neuordnung des Bereichs Hockey Operations. Dies beinhaltete eine eingehende Analyse des Managements, des Trainerstabs sowie des damaligen Kaders – noch deutlich vor Beginn der letztjährigen Playoffs. Ziel war es, eine Struktur im Bereich Hockey Operations zu etablieren, die sich direkt in eine erfolgreiche Bilanz übersetzen lässt. Mir wurde rasch klar, dass die Blue Devils erheblich vom Zusammenspiel zwischen den bereits bestehenden organisatorischen Ressourcen und der nordamerikanischen Vernetzung sowie Erfahrung des oberen Managements profi tieren konnten. Der eindrucksvolle Lauf in der zweiten Saisonhälfte war ein klares Signal dafür, dass wir über die nötige Kadertiefe verfügten, um den hohen Erwartungen der kommenden Saison gerecht zu werden. Obwohl mir bewusst war, dass es im Zuge des regulären Saisonendes zwangsläufi g zu Veränderungen im Kader kommen würde, stand außer Frage, dass Jürgen und Sebastian unsere zentrale Schnittstelle für künftigen sportlichen Erfolg bleiben würden. Ich habe viel Zeit mit beiden verbracht, um eine tragfähige und gemeinsam getragene Teamvision zu entwickeln – in Verbindung mit einem aktiveren, „hands-on“-Managementstil, der die bereits vorhandene Führungsstärke unseres Trainerteams optimal ergänzt.

Jürgen und ich begannen frühzeitig mit der Identifi kation und Zusammenstellung entscheidender Bausteine. Sein Gespür und seine Weitsicht erleichterten den Übergang erheblich. Durch Sebastians tiefgreifendes Verständnis für die subtilen, oft nicht quantifi zierbaren Faktoren – jene sportlichen und charakterlichen Feinheiten, die nur ein Head Coach einschätzen kann – nahm die gemeinsame Teamvision schnell konkrete Formen an. Es war offensichtlich, dass sowohl die gezielte Bindung von Schlüsselspielern als auch eine strategische Verstärkung durch neue Akteure der richtige Weg war. Jürgens umfassende Kenntnisse über unsere deutsche Kerntruppe – einschließlich jener Spieler, deren Rückkehr bereits gesichert war – sowie ein detailliert analysierter Pool potenzieller Importspieler erlaubten uns eine kooperative und fundierte Auswahl.

Wir haben umgehend die Wiederverpfl ichtung von Tommy Muck und Tyler Ward angestoßen – zwei bewährte Leistungsträger, die maßgeblich zum Erfolg der letzten Saison beigetragen haben. Unsere Erwartungen an beide sind hoch: Sie sollen sich nicht nur sportlich weiterentwickeln, sondern auch als Führungspersönlichkeiten auf dem Eis und in der Kabine profi lieren. Nick Jermains professionelle Erfahrung in Europa und der ECHL entsprach exakt dem Spielertyp, den wir suchten: Seine Arbeitseinstellung und seine klar erkennbaren Fähigkeiten machten ihn zur naheliegenden Verpfl ichtung. Wir erwarten, dass er von einer gesteigerten Eiszeit profi tieren und sich rasch als wertvolle Verstärkung etablieren wird. Zach Tsekos gilt bei uns allen als potenzieller Top-Importspieler. Seine beeindruckende College-Karriere, untermauert von zahlreichen Auszeichnungen, spricht für sich. Er ist ein kommunikativer und engagierter Athlet mit Führungsqualitäten, denen sowohl unsere Trainer als auch seine Mitspieler großen Respekt entgegenbringen werden. Michael McNiven bringt hochklassige professionelle Erfahrung und ein konkurrenzloses Wettbewerbsniveau mit – genau das, was wir für unser Torhütergespann brauchen. Ich habe volles Vertrauen in seine Leistungsfähigkeit. Sollte er sein Potenzial auf dem Eis voll ausschöpfen, wird es nur wenige Torhüter in der Liga geben, die ihm das Wasser reichen können. Ich gehe davon aus, dass unsere Kontakt jungen Goalies zu Höchstleistungen angespornt werden, in dem Wissen, dass McNivens Präsenz leistungsbezogene Startchancen bedeuten kann. Aus meiner Sicht verfügen die Blue Devils derzeit über eines der stärksten Import-Aufgebote der gesamten Liga. Mit Blick auf eine ernsthafte Titelkampagne in dieser Saison bin ich in Bezug auf unsere Kaderzusammenstellung so zuversichtlich wie selten zuvor.“

Hinweis: Das Statement von Stephan Seeger wurde mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz aus dem Englischen übersetzt.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV