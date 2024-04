Blue Devils Weiden sichern sich Meistertitel in der Oberliga

München. (PM DEB) Die Blue Devils Weiden sind neuer Meister der Saison 2023/24 in der DEB-Oberliga. Die Blue Devils gewinnen in Spiel sechs der...

München. (PM DEB) Die Blue Devils Weiden sind neuer Meister der Saison 2023/24 in der DEB-Oberliga.

Die Blue Devils gewinnen in Spiel sechs der Best-of-Seven-Serie mit 5:1 gegen das Team der Hannover Scorpions und sichern sich somit den Titel.

In einer spannenden und hochklassig besetzten finalen Playoff-Serie duellierten sich mit den Teams aus Weiden und Hannover, der Hauptrunden-Erste der Staffel Süd sowie der Hauptrunden-Erste der Staffel Nord. Wie bereits in der Vorsaison ist es am Ende einem Verein der Oberliga Süd gelungen, sich den Titel zu erspielen. Damals schaffte die Mannschaft aus Weiden ebenfalls den Sprung bis in das Playoff-Finale, scheiterte aber dort mit 1:3 (Best-of-Five-Serie) am späteren Meister, den Starbulls Rosenheim. Die letzte Oberliga-Meisterschaft der Blue Devils Weiden liegt bereits über 20 Jahre zurück – in der Saison 2002/03 konnte der Pokal zuletzt in die Oberpfalz geholt werden.

Als wertvollster Spieler (MVP) wurde Tomas Rubes (Blue Devils Weiden) ausgezeichnet.

Insgesamt waren 14.848 Zuschauer live vor Ort in Hannover bzw. Weiden dabei und wollten sich die spannenden Finalpartien der diesjährigen Oberliga-Saison nicht entgehen lassen. DEB-Generalsekretär Claus Gröbner war nach Hannover gereist, um den Oberliga-Meisterpokal persönlich zu übergeben.

Stimmen zum Spiel

Marc Hindelang: „Glückwunsch an die Blue Devils Weiden, die in einer hochklassigen Finalserie mit einigen Wendungen und überraschend deutlichen Spielausgängen das Momentum nutzen konnten. Die DEL2 kann wie immer in den letzten Jahren einen in der Oberliga gewachsenen Klub mit Potenzial begrüßen. Das Dreieck mit den Meistern Weiden, Regensburg und dazu Selb wird die Zuschauer sicher begeistern. Dagegen sind die Scorpions schon jetzt der Topfavorit der neuen Oberliga-Saison.“

Kaufmännischer Leiter DEB-Ligen Panagiotis Christakakis: „Wir können auf ein hervorragendes Playoff-Finale zurückschauen, dass über die gesamten sechs Spiele weder an Klasse, noch an Spannung verloren hat. Beide Mannschaften sind sich auf Augenhöhe begegnet und haben in ausverkauften Arenen ihre jeweiligen Fans mit hochklassigem Eishockey-Sport begeistert. In einem hart umkämpften Spiel am heutigen Abend, haben sich die Blue Devils Weiden schließlich den Meistertitel dieser Saison gesichert und hierzu möchten wir unsere Glückwünsche aussprechen.“

Cheftrainer Blue Devils Weiden Sebastian Buchwieser: „Das war heute von beiden Mannschaften ein super Spiel und es wurde um jeden Zentimeter Eis gekämpft. Im letzten Drittel hatten wir beim 2:1 ein bisschen Glück, aber spätestens ab dem 3:1 waren wir dann auf der Siegerstraße. Ich muss meiner Mannschaft ein unglaubliches Kompliment machen – sie haben nach den Rückschlägen die wir auch hatten, sich nicht aus der Bahn werfen lassen, haben heute super gekämpft und sich den Meistertitel somit redlich verdient.“

Ergebnisse Oberliga Playoff-FInale

14.04.2024 | 18:30 Uhr | Blue Devils Weiden – Hannover Scorpions 3:1

16.04.2024 | 20:00 Uhr | Hannover Scorpions – Blue Devils Weiden 2:3

19.04.2024 | 20:00 Uhr | Blue Devils Weiden – Hannover Scorpions 2:8

21.04.2024 | 18:00 Uhr | Hannover Scorpions – Blue Devils Weiden 4:2

23.04.2024 | 20:00 Uhr | Blue Devils Weiden – Hannover Scorpions 5:1

26.04.2024 | 20:00 Uhr | Hannover Scorpions – Blue Devils Weiden 1:5