Blue Devils Weiden offiziell als Deutscher Oberliga Süd Meister 2023/2024 geehrt

Weiden. (PM Blue Devils) In einer feierlichen Zeremonie vor dem letzten Heimspiel der Hauptrunde wurden die Blue Devils Weiden vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) offiziell zum “Deutschen Oberliga Süd Meister Saison 2023/2024” gekürt.

DEB-Generalsekretär Claus Gröbner überreichte zusammen mit seinem Stellvertreter Nicholas Rausch die Auszeichnung persönlich an Kapitän Dennis Thielsch und würdigte damit die herausragende Leistung der Mannschaft, die sich zum dritten Mal in Folge die Süd-Meisterschaft sichern konnte.

Das Team von Sebastian Buchwieser startete mit einem 4:3-Heimsieg gegen den EC Peiting in die Saison und feierte im letzten Heimspiel der Hauptrunde einen 9:3-Kantersieg gegen die Höchstadt Alligators. Nach dem Spiel ließen sich Mannschaft und Funktionäre von den Fans feiern. Im Mittelpunkt stand dabei Allrounder Marius Schmidt, der voraussichtlich sein letztes Spiel für die Blue Devils bestritt. Den Abschluss der Hauptrunde bestreiten die Weidener am morgigen Sonntag in Passau.

Am 3. März 2024 startet der frisch gekürte Süd-Meister in die Playoffs. Mögliche Gegner sind Leipzig, Erfurt, Rostock oder Herne.