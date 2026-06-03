Blue Devils Weiden nehmen Filip Reisnecker unter Vertrag

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verstärken sich mit Filip Reisnecker.

Der 24-jährige Stürmer wechselt von den Bietigheim Steelers in die Max-Reger-Stadt.

Der gebürtige Prager besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und machte seine ersten Schritte im Nachwuchsbereich beim HC Plzen, ehe er über die Jungadler Mannheim und den EV Regensburg weitere wichtige Stationen in seiner Entwicklung absolvierte. Darüber hinaus sammelte Reisnecker Erfahrungen in Kanada sowie an der renommierten Red Bull Hockey Akademie in Salzburg. Über die Jung-Eisbären Regensburg empfahl sich der Angreifer für erste Einsätze in der Oberliga Süd bei den Eisbären Regensburg und dem Deggendorfer SC.

Zur Saison 2020/2021 folgte schließlich der Wechsel zu den Fischtown Pinguins nach Bremerhaven in die DEL. Dort absolvierte Filip Reisnecker insgesamt 39 DEL-Spiele und verbuchte dabei zwei Tore sowie vier Vorlagen. Während der Saison 2021/2022, wechselte Reisnecker zu den Eispiraten Crimmitschau in die DEL2, wo er auch die Saison 2022/2023 verbrachte. In der Saison 2023/2024 lief der Offensivspieler für die Schwenninger Wild Wings in der DEL auf und kam dort in 19 Spielen auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Parallel sammelte er über eine Förderlizenz weitere Eiszeit beim EHC Freiburg in der DEL2. Neben Einsätzen für den EHC Freiburg und für die Eispiraten Crimmitschau, trug er in den vergangenen Jahren auch die Trikots der Lausitzer Füchse sowie zuletzt der Bietigheim Steelers. Insgesamt absolvierte der Linksschütze bislang 208 DEL2-Spiele und erzielte dabei 62 Toren und 66 Vorlagen.

Darüber hinaus gehörte Filip Reisnecker in der Saison 2020/2021 zum Aufgebot der deutschen U20-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Kanada.

Stephan Seeger Jr., sportlicher Leiter: „Filip wird eine große Bereicherung für unsere Offensive sein. Er ist ein technisch sehr versierter und offensiv kreativer Stürmer, der immer Wege findet Akzente zu setzen. Wir freuen uns darauf, welchen Einfluss Filip auf unseren Club haben wird, und sind stolz darauf, dass er seine Entwicklung in dieser Saison als Blue Devil weiter fortsetzen wird.“

Filip Reisnecker: „Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich ein sehr gutes Gefühl, somit war es für mich keine schwere Entscheidung nach Weiden zu kommen. Ich freue mich schon riesig auf die neue Saison mit der Mannschaft und auf die Devils Fans im Stadion.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Filip Reisnecker @ Elite Prospects