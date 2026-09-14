Blue Devils Weiden müssen langfristig auf Michael McNiven verzichten

Weiden. (PM Blue Devils) Nach weiteren medizinischen Untersuchungen und dem Einholen einer zweiten Meinung gibt es nun Klarheit über die Verletzung von Michael McNiven.

Aufgrund seiner Unterkörperverletzung war ein kurzfristiger operativer Eingriff notwendig.

Der 29-jährige Torhüter hat die Operation bereits hinter sich und wird den Blue Devils Weiden voraussichtlich für mindestens fünf Monate nicht zur Verfügung stehen. Damit müssen die Blue Devils zum Start in die neue DEL2-Saison längerfristig auf McNiven verzichten. Gleichzeitig wird der Verein auf die veränderte Situation auf der Torhüterposition reagieren.

Sportlicher Leiter Stephan Seeger Jr.: „Es war von Beginn an unser Ziel und unsere Absicht, mit drei Torhütern in die Saison zu gehen, die jederzeit bereit sind zu spielen. Da Michael nun für einen längeren Zeitraum ausfallen wird, werden wir unser gesundes Torhüter-Duo Conner McLeod und Patrick Mühlberger verstärken und an unserem Plan festhalten, weiterhin mit drei Goalies aufgestellt zu sein. Als gesamte Organisation wünschen wir Michael einen schnellen und bestmöglichen Heilungsverlauf und eine gute Genesung.“

595 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht