Blue Devils Weiden können eine weitere Vertragsverlängerung vermelden

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden sorgen für Kontinuität im Trainerstab und haben den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Co-Trainer Martin Mazanec...

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden sorgen für Kontinuität im Trainerstab und haben den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Co-Trainer Martin Mazanec verlängert.

Der 33-jährige Tscheche, der schon beim EC Peiting erfolgreich mit Sebastian Buchwieser zusammenarbeitete, unterschrieb vergangene Woche einen neuen Zweijahresvertrag bis 2025.

Eigentlich beendete Mazanec seine aktive Spielerkarriere im letzten Jahr. Allerdings lizenzierten die Verantwortlichen den ehemaligen Verteidiger im Laufe der Saison, um sich in den Play-offs auf der vierten Kontingentstelle abzusichern. Bei seinem bisher einzigen Einsatz im Spiel gegen die Landsberg Riverkings gelang ihm eine Torvorlage.

Jürgen Rumrich, sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: “Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Martin. Er hat sich sofort mit dem Klub identifiziert, erfüllt seine Aufgaben hervorragend und ergänzt sich perfekt mit Sebastian. Gerade mit seiner Persönlichkeit ist er außerdem das optimale Bindeglied zwischen Mannschaft und Cheftrainer.”

Sebastian Buchwieser, Chef-Trainer Blue Devils Weiden: “Mazy ist ein komplett Eishockeyverrückter und ein großes Trainertalent. Er ist immer gut gelaunt und bringt dadurch positive Energie in das gesamte Team. Er leitet das Unterzahl in kompletter Eigenverantwortung und steht mir in allen anderen Bereichen mit Rat und Tat zur Seite.”

Martin Mazanec, Co-Trainer Blue Devils Weiden: “Es macht mir großen Spaß, mit dem Team und den Menschen hier zu arbeiten. Mir gefallen auch die langfristigen Ziele des Vereins und möchte meinen Beitrag leisten, diese Ziele zu erreichen.”

7733 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München