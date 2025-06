Blue Devils Weiden holen vielseitigen Spieler zurÃ¼ck in die DEL2

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden freuen sich, mit Manuel Edfelder einen erfahrenen und vielseitig einsetzbaren Spieler in ihren Reihen begrüßen zu dürfen.

Der 29-jährige Verteidiger wechselt vom Oberligisten Tölzer Löwen in die Oberpfalz und verstärkt das Team ab der kommenden Saison in der Defensive.

Edfelder, ursprünglich als Stürmer ausgebildet, wurde in der Saison 2019/20 von Tölz-Coach Kevin Gaudet aufgrund von Personalsorgen erfolgreich zum Verteidiger umgeschult. Seither überzeugt der Rechtsschütze auch auf der blauen Linie.

Edfelder begann seine Eishockeylaufbahn beim EAC Bad Reichenhall, bevor er 2013/14 über eine Station beim EV Berchtesgaden in die U20-DNL-Mannschaft der Starbulls Rosenheim wechselte. Nur ein Jahr später beförderte ihn Cheftrainer Franz Steer in den DEL2-Kader der Rosenheimer. Im Nachwuchsbereich trug er zudem das Trikot der deutschen U18-, U19- und U20-Nationalmannschaft.

Zur Saison 2017/18 unterschrieb Edfelder einen Vertrag bei der Düsseldorfer EG in der DEL, entschied sich jedoch aus persönlichen Gründen gegen einen Wechsel ins Rheinland und blieb seiner oberbayerischen Heimat mit dem Wechsel zu den Tölzer Löwen in die DEL2 treu. Nach vier Jahren kehrte er 2021 zu den Starbulls Rosenheim zurück, mit denen er 2023 nach dem Finalsieg gegen die Blue Devils Weiden den Aufstieg in die DEL2 feierte. Der gebürtige Bad Reichenhaller blieb in der Oberliga und schloss sich erneut den Tölzer Löwen an. Nun verschlägt es den frischgebackenen Familienvater zum ersten Mal in die Oberpfalz.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Mit Manuel bekommen wir einen charakterlich einwandfreien und erfahrenen Spieler, der immer alles gibt und sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt. Er ist in der Defensive eingeplant, kann aber auch im Sturm spielen und vor allem ist er Rechtsschütze, was ihn sehr wertvoll für uns macht.“

Manuel Edfelder: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei den Blue Devils und meine Rückkehr in die DEL2! Weiden hat sportlich viel zu bieten und ist sicher auch ein toller Ort für meine Familie. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv – vor allem, weil ich Jürgen schon kannte. Der Verein hat sich stark entwickelt, und als Gegenspieler habe ich die tolle Stimmung in Weiden selbst erlebt. Jetzt will ich mit vollem Einsatz dazu beitragen, dass wir gemeinsam den nächsten Schritt machen.“

