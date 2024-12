Blue Devils Weiden: GroÃŸe Fortschritte, aber noch keine Rettung

Weiden. (PM Blue Devils) Die Zukunft des Eishockeystandorts Weiden entwickelt sich positiv, das übergeordnete Ziel einer nachhaltigen Sicherung ist jedoch noch nicht erreicht. Während...

Weiden. (PM Blue Devils) Die Zukunft des Eishockeystandorts Weiden entwickelt sich positiv, das übergeordnete Ziel einer nachhaltigen Sicherung ist jedoch noch nicht erreicht.

Während der Erhalt des Stammvereins zunehmend in Sichtweite rückt, arbeiten die Verantwortlichen mit Hochdruck daran, auch für die Blue Devils Spielbetriebs GmbH eine nachhaltige Zukunft zu sichern.

Stammverein: Große Unterstützung aus ganz Deutschland

Die laufende GoFundMe-Kampagne von Christian Kaminsky hat bereits über 40.000 Euro eingebracht. Zusammen mit eingegangenen Direktspenden unterstreicht dies die starke Solidarität vieler Unterstützerinnen und Unterstützer. Dennoch reicht das bislang Erreichte noch nicht aus, um den 1. EV Weiden auf Dauer zukunftssicher aufzustellen. Um den Nachwuchsbereich, das Vereinsleben und die sportliche Entwicklung langfristig zu stärken, ist weiterhin tatkräftige Hilfe nötig – sei es durch zusätzliche Spenden, den Gewinn neuer Mitglieder, Sponsoren oder weitere langfristige Förderungen. Der Verein führt aktuell auch Gespräche mit potenziellen Sponsoren und Gönnern, um zusätzliche Unterstützung zu gewinnen und die langfristige Stabilität zu gewährleisten.

Spielbetrieb der Blue Devils: Zukunft in Arbeit

Derzeit laufen intensive Gespräche mit potenziellen Gesellschaftern und Sponsoren, um eine langfristige und nachhaltige Lösung für den Verbleib in der DEL2 zu erarbeiten. Die Verhandlungen befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium und verlaufen äußerst konstruktiv.

Gemeinsam für einen nachhaltigen Eishockeystandort Weiden

Die bisherigen Entwicklungen geben Grund zur Zuversicht, sie ersetzen aber nicht den weiterhin benötigten Einsatz. Fans, Sponsoren und alle Beteiligten sind aufgerufen, diesen eingeschlagenen Weg konsequent mitzutragen. Nur durch entschlossene Zusammenarbeit lässt sich das volle Potential für eine stabile und erfolgreiche Zukunft ausschöpfen.

Benefizkonzert zur Unterstützung des 1. EV Weiden

Ein weiteres Highlight ist das Benefizkonzert der Band Highline am Freitag, den 13. Dezember 2024 um 19 Uhr, in der Monkey Eventarena. Der Eintritt beträgt 10 Euro, der gesamte Erlös kommt dem 1. EV Weiden zugute. Die Blue Devils Weiden sind an diesem Tag spielfrei – eine ideale Gelegenheit, den Verein zu unterstützen und einen musikalischen Abend zu genießen.

