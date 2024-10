Blue Devils Weiden freuen sich über Verstärkung aus Bremerhaven

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden begrüßen mit Marat Khaidarov einen neuen Stürmer in ihren Reihen. Der 22-Jährige kommt per Förderlizenz vom...

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden begrüßen mit Marat Khaidarov einen neuen Stürmer in ihren Reihen.

Der 22-Jährige kommt per Förderlizenz vom PENNY DEL-Klub Fischtown Pinguins Bremerhaven in die Oberpfalz. Beim DEL2-Aufsteiger erhält der Linksschütze die Rückennummer 10.

Khaidarov wurde in Freiburg geboren und begann dort seine Eishockeyausbildung. Weitere Stationen im Nachwuchs waren der Schwenninger ERC sowie die beiden Schweizer Vereine EHC Basel und EV Zug. Erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte er in der Saison 2020/2021 in der DEL2 beim EHC Freiburg.

Anschließend zog es den Stürmer in das Heimatland seines Vaters Ravil Khaidarov, dem letztjährigen Trainer der Stuttgart Rebels: Zwei Jahre verbrachte er in der zweithöchsten russischen Liga (VHL) sowie in der Nachwuchsliga (MHL), wo er sich weiterentwickelte und internationale Spielerfahrung sammelte. Zur Saison 2023/24 kehrte er nach Deutschland zurück und unterschrieb einen Vertrag in Bremerhaven. Neben seinen Einsätzen bei den Pinguins sammelte er per Förderlizenz auch Spielpraxis bei den Eispiraten Crimmitschau.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: „Zunächst möchte ich mich für die Unterstützung aus Bremerhaven bedanken. Mit Marat gewinnen wir einen jungen, talentierten Spieler, der bereits wertvolle Erfahrungen in der DEL und DEL2 gesammelt hat und unserem Kader mehr Tiefe verleiht. Bei uns hat er die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen.”

