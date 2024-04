Blue Devils Weiden erreichen das Oberliga-Finale

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden haben die Halbfinalserie gegen die Tilburg Trappers mit 4:1 gewonnen und treffen im Finale auf den...

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden haben die Halbfinalserie gegen die Tilburg Trappers mit 4:1 gewonnen und treffen im Finale auf den Meister der Oberliga Nord, die Hannover Scorpions.

Die Serie begann mit einem überzeugenden Heimsieg der Blue Devils von 6:1. Nach einer knappen Auswärtsniederlage mit 2:1 nach Verlängerung, konnte der Oberliga-Süd-Meister die folgenden drei Partien mit 6:2, 5:2 und 8:1 für sich entscheiden.

“Ich danke Doug und seinem Team für die hart umkämpfte, aber faire Serie. Besonders beeindruckt hat mich das erste Auswärtsspiel in Tilburg. Jeder Spieler von Tilburg hat bis zur 72. Minute alles gegeben und das Spiel verdient gewonnen. Am Ende haben wir uns durchgesetzt und stehen zum zweiten Mal in Folge im Finale. Wir werden alles geben, um unser Ziel zu erreichen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie gespielt hat und bedanke mich auch bei unseren Fans, die uns auswärts unterstützen und bei den Heimspielen für Gänsehautstimmung sorgen”, so Cheftrainer Sebastian Buchwieser.

Im Finale der Oberliga treffen die Blue Devils auf die Hannover Scorpions, die sich in der Halbfinalserie mit 4:1 (6:2, 2:3, 6:2, 4:1, 5:1) gegen die Heilbronner Falken durchsetzten.

Das erste Finalspiel findet am Sonntag, 14. April, um 18.30 Uhr in der Hans-Schröpf-Arena statt. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag, 9. April um 10 Uhr an den bekannten Vorverkaufsstellen. Ausgenommen ist die Geschäftsstelle, die am Dienstag wegen einer internen Schulung geschlossen bleibt.