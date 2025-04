Blue Devils Weiden: Einer verlängert, ein Spieler verlässt die Organisation

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils können in der kommenden Saison auf die Dienste von Fabian Ribnitzky zählen.

Der Verteidiger hat seinen Vertrag bei den Oberpfälzern um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in seine dritte Saison im Trikot der Blue Devils.

Der 25-jährige gebürtige Kaufbeurer wechselte zur Saison 2023/2024 von den Kassel Huskies nach Weiden. In der vergangenen Spielzeit erwies sich Ribnitzky als zuverlässige Größe in der Defensive und verpasste lediglich drei Hauptrundenspiele. In den anschließenden Playoffs stand er in sämtlichen Partien für die Blue Devils auf dem Eis.

Insgesamt absolvierte Ribnitzky bislang 121 Spiele in der Oberliga und DEL2 für die Weidener, in denen ihm 8 Tore und 22 Vorlagen gelangen.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: “Fabian hat sich bei uns sehr gut entwickelt und ist aus unserer Defensive nicht mehr wegzudenken. Er bringt Stabilität, Zweikampfstärke und Einsatzbereitschaft mit – Eigenschaften, die wir sehr schätzen.”

Fabian Ribnitzky: “Ich freue mich auf ein weiteres Jahr in Weiden. Dank der Fans, der Stadt und dem Verein, fi el mir die Entscheidung leicht, ein weiteres Jahr mit Stolz das Blue Devils Trikot in der DEL2 zu tragen.”

David Elsner wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Blue Devils aufl aufen. Der 33-jährige Stürmer wechselte vor zwei Jahren von den Löwen Frankfurt nach Weiden und absolvierte seitdem 96 Spiele für die Oberpfälzer, in denen er starke 130 Scorerpunkte sammelte. Die Blue Devils danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm für die sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV