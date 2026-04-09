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Blue Devils Weiden: Ein Import-Center geht und drei junge deutsche Spieler verlassen den Klub in Richtung DEL

9. April 20262 Mins read126
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Zach Tsekos (Blue Devils Weiden) - © Werner Moller
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Weiden. (PM Blue Devils) Drei Tage nach der Saisonabschlussfeier vermelden die Blue Devils Weiden weitere Personalentscheidungen: Mit Zach Tsekos wird ein weiterer Importspieler die Oberpfälzer verlassen.

Zudem verabschieden sich Noah Samanski, Paul Vinzens und Felix Noack in Richtung PENNY DEL aus Weiden.

Zach Tsekos wird in der kommenden Saison nicht mehr für den DEL2-Klub aufl aufen. Der 29-jährige Kanadier wechselte vor der Saison von den Dundee Stars (EIHL) zu den Blue Devils. In Weiden konnte er sein Potenzial leider nicht vollständig ausschöpfen – auch, weil er im Saisonverlauf immer wieder durch Verletzungen ausgebremst und zurückgeworfen wurde. So kam er auf insgesamt 27 DEL2-Einsätze, in denen er drei Tore erzielte und elf weitere Treffer vorbereitete.

Felix Noack wurde vor zwei Jahren zunächst als dritter Torhüter hinter Marco Wölfl und Daniel Allavena verpflichtet. Nach dem Abgang von Allavena rückte er zur Nummer zwei auf und gab am 3. Januar 2025 im Derby gegen die Selber Wölfe sein Debüt im Trikot der Blue Devils, als er im Spielverlauf eingewechselt wurde. In der Folge entwickelte sich der gebürtige Berliner zum Shooting Star und stellte in insgesamt 44 DEL2-Einsätzen eindrucksvoll sein großes Talent unter Beweis.

Noah Samanski kam vor der Saison von den Powell River Kings nach Weiden und absolvierte insgesamt 59 Spiele. Der gebürtige Erdinger erzielte 15 Tore und steuerte 16 Vorlagen bei. Seine Entwicklung blieb auch ligaweit nicht unbemerkt: Der 20-Jährige wurde gleich zweimal zum U21-Förderspieler des Monats ausgezeichnet (September/Oktober 2025 sowie Februar/März 2026).

Paul Vinzens durchlief von der Laufschule bis zur U14 die Nachwuchsmannschaften des 1. EV Weiden. Nach seinem Weggang im Jahr 2018 kehrte er zur Saison 2025/2026 zu seinem Heimatverein zurück. Mit seiner Rückkehr stand nach zwei Jahren wieder ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs fest im Kader der Blue Devils. In 52 DEL2-Spielen erzielte der „Hometown Hero“ – so wurde er beim Einlauf regelmäßig angekündigt – acht Tore und bereitete 13 weitere Treffer vor. Für seine starken Leistungen wurde er zum U21-Förderspieler des Monats Dezember 2025 sowie nach Abschluss der Hauptrunde zum U21-Förderspieler des Jahres gewählt.

Die Blue Devils Weiden wünschen Zach Tsekos, Felix Noack, Noah Samanski und Paul Vinzens für ihren weiteren Lebensweg – sportlich wie privat – alles Gute und bedanken sich herzlich für ihren Einsatz und ihr Engagement im Trikot der Blue Devils!

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