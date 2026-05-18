Blue Devils verpflichten Yuma Grimm und vergeben einen U21 Fördervertrag

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verstärken ihre Offensive.

Mit Yuma Grimm wechselt ein junger, bereits DEL2-erfahrener Spieler von den Eisbären Regensburg in die Max-Reger-Stadt. Der 23-jährige Stürmer bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus der DEL2 sowie aus dem Nachwuchsbereich des deutschen Eishockeys mit.

Der in Rosenheim geborene Linksschütze machte seine ersten Schritte auf dem Eis beim SB Rosenheim. Anschließend führte ihn sein Weg durch mehrere renommierte Nachwuchsstandorte in Deutschland. Grimm spielte in den Nachwuchsabteilungen in Rosenheim, Regensburg und Berlin und entwickelte sich dort kontinuierlich weiter. Bereits früh machte der Angreifer mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und sammelte zudem internationale Erfahrung im Trikot der deutschen Nationalmannschaft bei der U18-Weltmeisterschaft 2020/2021.

Sein Sprung in den Seniorenbereich erfolgte beim EV Landshut. In der Saison 2022/2023 sammelte Grimm zusätzlich wichtige Spielpraxis beim Oberligisten Passau Black Hawks, wo er in 30 Spielen neun Tore und zwölf Vorlagen erzielen konnte. Mit insgesamt 21 Scorerpunkten bewies der Offensivspieler dort sein Potenzial. In den vergangenen drei Spielzeiten stand Grimm für die Eisbären Regensburg in der DEL2 auf dem Eis. Dort entwickelte sich der Stürmer Schritt für Schritt zu einer festen Größe im Kader. In der Saison 2023/2024 kam er in 67 Spielen auf fünf Tore und acht Vorlagen. Ein Jahr später folgten in 57 Partien drei Treffer und fünf Assists. Auch in der vergangenen Saison 2025/2026 gehörte Grimm mit 48 Einsätzen zum Stammpersonal der Regensburger und steuerte vier Tore sowie acht Vorlagen bei.

Mit Yuma Grimm gewinnen die Blue Devils Weiden einen laufstarken und vielseitig einsetzbaren Stürmer, der trotz seines jungen Alters bereits über umfangreiche DEL2-Erfahrung verfügt und die Offensive der Oberpfälzer verstärken soll.

Stephan Seeger Jr., sportlicher Leiter: „Yuma ist ein talentierter deutscher Stürmer mit vier Jahren Erfahrung in der DEL2. Dass er schon in jungen Jahren auf diesem Niveau konstant Leistung bringen konnte, ist beeindruckend. Wir sind überzeugt, dass er auch auf unsere anderen jungen Spieler einen positiven Einfluss haben wird. Er ist ein großer Spieler, gleichzeitig aber auch technisch sehr versiert. Er bewegt sich gut auf dem Eis und verfügt über starke Stocktechnik, die besonders in engen Situationen auffällt. Körperliches Spiel gehört zu Yumas Stärken. Er scheut keine Zweikämpfe in den hart umkämpften Bereichen und er dürfte besonders mit seiner Präsenz vor dem gegnerischen Netz Akzente setzen. Mit Blick auf seine fünfte Saison in der DEL2 ist er eine starke Ergänzung für unseren Kader. Die Fans dürfen sich in dieser Spielzeit auf einen spannenden Spieler freuen.“

Yuma Grimm: „Ich freue mich sehr in der kommenden Saison das Trikot der Blue Devils Weiden zu tragen und Teil dieser Organisation zu sein. Jetzt gilt mein voller Fokus der neuen Aufgabe in Weiden. Ich bin hochmotiviert und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Der Wechsel ist für mich ein wichtiger Schritt, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln.“

Eden-Angelus Hofverberg erhält U21-Fördervertrag bei den Blue Devils Weiden

Die Blue Devils Weiden treiben ihre Kaderplanung weiter voran und begrüßen mit Eden-Angelus Hofverberg einen weiteren vielversprechenden jungen Spieler im Team. Der in Glauchau geborene Stürmer erhält in Weiden einen U21-Fördervertrag.

Seine ersten Schritte auf dem Eis machte Hofverberg beim ETC Crimmitschau, ehe sein Weg ihn über die renommierten Nachwuchsprogramme der Jungadler Mannheim und des ERC Ingolstadt führte. Dort entwickelte sich der talentierte Rechtsschütze kontinuierlich weiter und zählt mittlerweile zu den vielversprechenden Nachwuchsspielern seines Jahrgangs. In der vergangenen Saison lief der Angreifer für den Nachwuchs des ERC Ingolstadt auf und war bereits per Förderlizenz in der Max-Reger-Stadt sowie beim Oberligisten Höchstadt. Damit wurde der junge Angreifer frühzeitig an den Seniorenbereich herangeführt und konnte erste Erfahrungen auf diesem Niveau sammeln. Mit der Verpflichtung von Eden-Angelus Hofverberg setzen die Blue Devils ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort, jungen Talenten eine Perspektive im Profibereich zu bieten und die Entwicklung vielversprechender Nachwuchsspieler gezielt zu fördern.

Stephan Seeger Jr., sportlicher Leiter: „Eden-Angelus Hofverberg wird in der kommenden Saison eine großartige junge Verstärkung für unseren Kader sein. Er war in der DNL ein dominanter Spieler und konnte dieses Niveau auch in mehreren Einsätzen für die Blue Devils in der vergangenen Saison auf deutlich höherem Level bestätigen. In seinen Einsätzen hat er das Potenzial gezeigt, das uns überzeugt hat, ihn für die kommende Saison zu holen. Er spielt mit viel Tempo, trifft kluge Entscheidungen mit dem Puck und ist ein äußerst ehrgeiziger und kampfstarker Spieler. Hofverberg gehört in diesem Jahr zu einer Gruppe junger Spieler, die bereits Erfahrung in deutschen Nationalmannschaften gesammelt haben. Unter Trainer Matsos erwarten wir, dass er sich schnell weiterentwickelt und auf DEL2-Niveau seinen Beitrag leisten wird.“

Eden-Angelus Hofverberg: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei den Blue Devils und darauf, Teil der Mannschaft zu sein. Weiden ist ein guter Standort für junge Spieler, um sich sportlich weiterentwickeln. Jetzt freue ich mich darauf, das Team, die Fans und das Umfeld kennenzulernen.“