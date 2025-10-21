Blue Devils verpflichten weiteren Abwehrspieler

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden haben auf den aktuellen Engpass in der Verteidigung reagiert und mit sofortiger Wirkung den erfahrenen Abwehrspieler Tomas Schmidt verpfichtet.

Der 36-jährige Tscheche mit deutschem Pass wird mit der Rückennummer 22 auflaufen. Sein Vertrag läuft vorerst bis Ende des Jahres und beinhaltet eine Option auf eine Verlängerung bis zum Ende der Saison.

Die Verantwortlichen reagieren damit auf die anhaltenden Ausfälle in der Defensive. Mit Tomas Schmidt holen die Blue Devils einen Routinier in die Oberpfalz, der über eine beeindruckende Vita im deutschen Eishockey verfügt. Der Linksschütze bringt die Erfahrung von über 500 Spielen in der DEL2 mit. Zu seinen Stationen im Unterhaus gehören unter anderem Bremerhaven, Dresden, Bayreuth, Bad Nauheim, Landshut und Kaufbeuren, wo er in der vergangenen Saison aktiv war. Darüber hinaus sammelte Schmidt auch Erfahrungen in der Oberliga und den ersten beiden tschechischen Ligen.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Mit der Verpflichtung von Tomas wollen wir unsere Defensive weiter stabilisieren. Gleichzeitig erhält das Trainerteam dadurch mehr Tiefe und Flexibilität in der Abwehr. Ein großer Pluspunkt ist natürlich auch seine langjährige Erfahrung.“

Tomas Schmidt: „Ich stehe schon seit einigen Jahren mit Jürgen Rumrich in Kontakt. Die Blue Devils waren für mich immer eine Top-Organisation. Ich trainiere mit viel Leidenschaft und Freude am Eishockey und freue mich sehr, in der DEL2 für die Blue Devils spielen zu dürfen. Ich bin dankbar für diese Möglichkeit. Auch meine Familie freut sich auf Weiden – und besonders mein Sohn kann es kaum erwarten, ein kleiner Blue Devil zu werden.“

