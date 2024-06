Blue Devils verpflichten US-Verteidiger

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden können einen weiteren Neuzugang für die Defensive präsentieren. Der US-Amerikaner Tommy Muck wechselt vom dänischen Klub...

Der US-Amerikaner Tommy Muck wechselt vom dänischen Klub Odense Bulldogs nach Weiden und erhält einen Einjahresvertrag.

Muck wuchs südöstlich von Minneapolis (Minnesota) auf und spielte im Juniorenbereich für die Madison Capitols und Fargo Force in der USHL, der wichtigsten Juniorenliga der USA. Ab 2016 studierte er an der Bemidji State University und spielte in dieser Zeit für das NCAA-Team. In seinem letzten College-Jahr führte er sein Team als Kapitän an. Seine Profikarriere begann der Verteidiger bei den Kansas City Mavericks, dem ECHL Farmteam der Coachella Valley Firebirds (AHL) und den Seattle Kraken (NHL). Bei den Mavericks sammelte der Linksschütze in 182 Spielen 57 Scorerpunkte. Im vergangenen Jahr wagte Muck schließlich den Sprung über den großen Teich nach Europa und spielte eine Saison für Odense in der höchsten dänischen Liga, wo er zu den besten Verteidigern zählte. Nun strebt der 28-jährige US-Amerikaner in der Max-Reger-Stadt den nächsten Karriereschritt an.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter der Blue Devils Weiden: “Tommy ist ein läuferisch starker Verteidiger, der sowohl in der Defensive als auch in der Offensive Akzente setzen kann. Das Gespräch mit ihm war sehr positiv und auch sonst habe ich nur Gutes über ihn gehört. Seine Erfahrung und seine Einstellung werden eine große Bereicherung für uns sein. Ich freue mich sehr, dass er sich für uns entschieden hat.”

Tommy Muck: “Ich habe mich für die Blue Devils entschieden, weil mich das Konzept von Jürgen und Sebastian vom ersten Gespräch an überzeugt hat. Außerdem ist es eine tolle Chance und Herausforderung für mich, meinen Weg in der DEL2 fortzusetzen. Ich werde in jedem Spiel mein Bestes geben, um mit den Blue Devils möglichst viele Spiele zu gewinnen.”