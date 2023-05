Blue Devils verpflichten Martin Hlozek

Weiden. (PM Blue Devils) Wie schon in der vergangenen Saison kommt der erste Neuzugang der Blue Devils Weiden aus der DEL2 von den Selber...

Weiden. (PM Blue Devils) Wie schon in der vergangenen Saison kommt der erste Neuzugang der Blue Devils Weiden aus der DEL2 von den Selber Wölfen.

Martin Hlozek geht in der kommenden Spielzeit für die blau-weißen Oberpfälzer auf Torejagd.

Der 22-Jährige wurde in Zábřeh (Tschechien) geboren und durchlief, bis auf ein kurzes Intermezzo bei den Jungeisbären Regensburg, sämtliche Nachwuchsmannschaften des Augsburger EV. In der Saison 2018/19 krönte er sich beim AEV mit 35 Toren und 30 Vorlagen zum Torschützenkönig und Top-Scorer der DNL. Anschließend wechselte Hlozek für ein Jahr in die RB Akademie nach Salzburg, ehe es für den Deutsch-Tschechen zum EC Peiting ging. Dort wusste der heutige Blue-Devils-Coach Sebastian Buchwieser den 1,85 Meter großen Stürmer perfekt einzusetzen. Seine Premierensaison im Seniorenbereich schloss er mit 29 Punkten als drittbester Scorer hinter Nardo Nagtzaam und Ty Morris ab. Das Fachmagazin Eishockey News kürte ihn schließlich zum “Rookies des Jahres” der Oberliga Süd. Durch seine hervorragenden Leistungen beim Oberligisten weckte er das Interesse höherklassiger Klubs.

So verpflichtete der DEL2-Ligist Ravensburg im Sommer 2021 den talentierten Stürmer und stattete ihn mit einer Förderlizenz für die Memmingen Indians aus. In der letzten Saison stürmte Hlozek für die Selber Wölfe und deren Kooperationspartner Höchstadt Alligators. Mit der Erfahrung von 87 DEL2-Spielen möchte der laufstarke Angreifer seine Scoring-Qualitäten nun in der Max-Reger-Stadt unter Beweis stellen.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: “Mit Martin bekommen wir einen läuferisch und technisch begabten Spieler, der sicherlich noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Dank seiner Geschwindigkeit kann er unser Angriffsspiel noch flexibler und gefährlicher machen. Wir möchten ihn bestmöglich unterstützen, damit er den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen kann.”

Sebastian Buchwieser, Chef-Trainer Blue Devils Weiden: “Mit Martin arbeitete ich schon erfolgreich in Peiting zusammen. Er ist ein großer, schneller und torgefährlicher Stürmer, der sich in den zwei Jahren in der DEL2 sicherlich weiterentwickelt hat.”

Martin Hlozek: “Ich freue mich sehr, wieder unter Sebastian Buchwieser zu spielen. Wir haben in Peiting bereits zusammengearbeitet und ich hatte dort eine tolle Saison. Auch Weiden als Organisation gefällt mir sehr gut. Mein Ziel ist es, dem Team in der kommenden Saison beim Aufstieg in die DEL2 zu helfen. Ich kann es kaum erwarten, in die neue Saison zu starten.”

